Infinito Cavani: segna il 400° gol con i club e punta ai 500 in carriera

Contro il Deportivo Riestra Cavani sigla il gol numero 400 con le squadre di club e, adesso, punta ai 500 in carriera.

Lorenzo Maria Napolitano 29 ottobre - 08:25

Edinson Cavani s'è accasato in Sudamerica, ma riesce comunque a far parlare di sé, nonostante i 37 anni. A suon di gol, punizioni magistrali e reti da rapace d'area di rigore, il centravanti uruguaiano ha conquistato i tifosi del Boca, prendendosi anche la fascia di capitano di uno dei club più prestigiosi del continente. Le sue gesta arrivano anche in Europa, dove ha giocato per la maggior parte della sua carriera con risultati eccellenti.

Nella scorsa notte, Cavani ha raggiunto un traguardo speciale. Contro il Deportivo Riestra, in un match terminato 1-1 grazie proprio alla sua realizzazione, il Matador ha raggiunto quota 400 gol a livello di club e mette nel mirino i 500 in carriera. Con quest'ultimo realizzato la scorsa notte, l'ex centravanti del Manchester United ne conta ben 472 tra club e nazionali. Continuasse ad essere così decisivo, potrebbe senz'altro raggiungere la cifra tonda.

Cavani da sogno — Anno dopo anno, Cavani scala sempre più gradini nella classifica dei migliori marcatori della storia. Il suo percorso calcistico è iniziato con la maglia del Danubio, squadra che lo ha accompagnato dalle giovanili fino all'esordio in Primera División. Ci vorrà poco tempo affinché il mondo inchiodi gli occhi su di lui, e verrà ben presto portato in Italia grazie al Presidente Zamparini, al Palermo.

In Italia Cavani inizia a macinare gol partita dopo partita, fino ad esplodere definitivamente con il Napoli, diventando un'icona nella città di Diego Armando Maradona. In tre anni, con la maglia azzurra, segna 104 gol in 138 partite, trasformando una squadra di media-bassa classifica in un team capace di lottare addirittura per il vertice della classifica.

Gli si spalancheranno le porte del grande calcio, e inizierà a giocare per le migliori squadre del Vecchio Continente, tra cui PSG, di cui diventerà leggenda grazie ai 200 gol segnati, che gli permetteranno di essere etichettato come miglior realizzatore della storia del club. Nel suo destino ci saranno poi Manchester United e Valencia, esperienza meno fortunate ma non per questo amare. Fino ad arrivare al Boca Juniors, probabilmente l'ultima tappa della sua gloriosa carriera.