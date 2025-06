Finale di Champions, De Zerbi: “Presuntuosi, non conoscevano il PSG”

“L’Italia, non l’Inter, è stata presuntuosa”, ha dichiarato De Zerbi, sottolineando come, a suo avviso, ci sia stata una sottovalutazione collettiva del valore reale del PSG. “Non conoscevano il loro gioco. Non sapevano che fanno il calcio d’inizio dalla touche, non sapevano cosa può fare Dembélé, né che Doué è un talento del livello di Yamal, o che Vitinha oggi è forse il centrocampista più forte al mondo”.

Una stoccata non da poco, che si inserisce in un discorso più ampio sulla superficialità con cui – secondo De Zerbi – il calcio italiano ha approcciato l’analisi degli avversari. “Non conoscevano neanche da dove venisse Pacho, né l’investimento fatto per Joao Neves”, ha aggiunto. Elencate anche una serie di dettagli tecnico-tattici che, a suo parere, non sono stati presi in considerazione nel prepartita.