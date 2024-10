Fine dell’avventura, l’ex Milan Nocerino non è più l’allenatore del Miami FC

L'ex centrocampista di Juve e Milan (tra le altre) Nocerino è stato esonerato dal Miami FC dopo una serie di risultati negativi

Sergio Pace Redattore 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 14:51)

Si è conclusa dopo 11 mesi l'avventura di Antonio Nocerino come allenatore del Miami FC. L'ex centrocampista di Juventus, Milan e Orlando City (tra le altre) è stato esonerato dopo una serie di risultati negativi. La dirigenza del club della Florida è giunta alla fatidica decisione di salutare Nocerino, alla sua prima esperienza da allenatore.

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Miami Football Club ha quindi annunciato l'esonero di Nocerino: "Il Miami Football Club annuncia l'esonero del Capo Allenatore Antonio Nocerino. Il Miami FC ringrazia Antonio per l'impegno profuso in questa stagione e gli augura il meglio per i suoi sforzi futuri".

Esperienza negativa... — Nocerino ha preso le redini del Miami FC, club militante nella USL Championship, lega di secondo livello del campionato statunitense, nel novembre 2023. Il tecnico italiano ha guidato la squadra in 33 partite, ottenendo solo 3 vittorie, 2 pareggi e ben 28 sconfitte.

I risultati parlano chiaro e hanno portato all'esonero dell'ex Juve e Milan. Non una prima esperienza da allenatore da ricordare per Nocerino, che ha salutato il Miami FC con una serie aperta di sei sconfitte consecutive nella USL Championship in cui la squadra ha incassato 16 gol. Grosse difficoltà nella produzione offensiva del Miami FC, che non è riuscita a segnare nemmeno un gol nelle ultime sei partite.

L'unica vittoria risale a settembre quando gli uomini di Nocerino riuscirono a battere per 1-0 in casa il Monterey Bay FC grazie alla rete siglata al 48' da Frank Lopez. L'ultimo pareggio, invece, è stato ottenuto contro il Loudon United FC lo scorso 23 giugno.

Il Miami FC occupa l'ultimo posto in classifica nell'Eastern Conference con 11 punti raccolti in 32 partite. La squadra dell'ormai ex Nocerino vanta numeri deludenti: peggior attacco (25 reti) e peggior difesa (78 reti subite) con una differenza reti di -53.