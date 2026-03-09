Dopo aver spinto il portiere dell'Atletico contro un palo della porta, in campo è scoppiata una rissa collettiva che ha richiesto addirittura l'intervento degli addetti alla sicurezza e poi della polizia militare . Sul momento, l'arbitro Matheus Delgado Candancan non era riuscito a estrarre i cartellini a causa del caos generale, ma in seguito i giudici sportivi hanno deciso di sanzionare ben 23 giocatori.

Il bollettino di questo spiacevole episodio è di 12 calciatori espulsi per il Cruzeiro, compreso il marcatore Kaio Jorge e 11 per l'Atletico Mineiro, tra cui l'ex centravanti della nazionale Hulk e il centrocampista Renan Lodi. Proprio Hulk, al termine della movimentata gara, si è dichiarato dispiaciuto e ha preso le distanze da quanto accaduto, affermando che sono proprio questi fatti a danneggiare l'immagine del calcio e dei club coinvolti.