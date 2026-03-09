derbyderbyderby calcio estero Finisce in rissa la gara tra Cruzeiro e Atletico Mineiro: ben 23 cartellini rossi

Il Cruzeiro vince la finale del Campeonato Mineiro contro l’Atletico Mineiro con il gol di Kaio Jorge ma il match finisce nel caos. Una maxi rissa dopo uno scontro tra Everson e Christian e record di espulsioni

La finale dell'edizione 2025/26 del Campeonato Mineiro, disputata ieri tra Cruzeiro e Atletico Mineiro resterà sicuramente negli annali nel senso più negativo dell'espressione. Il motivo per cui verrà ricordata sarà infatti la maxi rissa che si è scatenata in campo al termine della partita, dopo uno scontro di gioco tra portiere e attaccante e che si è lasciata indietro ben 23 cartellini rossi  per i giocatori di entrambe le squadre.

    Finisce 1-0 a Belo Horizionte la gara che incorona il Cruzeiro campione, sotto la guida dell'ex CT della nazionale verdeoro Tite. A regalare alla squadra di casa il titolo, che mancava dal 2019, è una rete dell'ex juventino Kaio Jorge. A fare notizia, tuttavia, non è tanto il risultato quanto il finale burrascoso dell'incontro, con molti giocatori che sono venuti alle mani nei secondi conclusivi a causa di un episodio controverso.

    Secondo le ricostruzioni, dopo che il portiere dell'Atletico, Everson, aveva messo a terra Christian, un centrocampista della squadra di casa a caccia di un pallone vagante, gli avrebbe anche appoggiato un ginocchio sul petto. Il gesto avrebbe quindi scatenato la reazione dei tifosi, ma soprattutto degli altri giocatori del Cruzeiro, e in pochi istanti la situazione in campo è degenerata.

    L'intervento della polizia militare

    Dopo aver spinto il portiere dell'Atletico contro un palo della porta, in campo è scoppiata una rissa collettiva che ha richiesto addirittura l'intervento degli addetti alla sicurezza e poi della polizia militare. Sul momento, l'arbitro Matheus Delgado Candancan non era riuscito a estrarre i cartellini a causa del caos generale, ma in seguito i giudici sportivi hanno deciso di sanzionare ben 23 giocatori.

    Il bollettino di questo spiacevole episodio è di 12 calciatori espulsi per il Cruzeiro, compreso il marcatore Kaio Jorge e 11 per l'Atletico Mineiro, tra cui l'ex centravanti della nazionale Hulk e il centrocampista Renan Lodi. Proprio Hulk, al termine della movimentata gara, si è dichiarato dispiaciuto e ha preso le distanze da quanto accaduto, affermando che sono proprio questi fatti a danneggiare l'immagine del calcio e dei club coinvolti.

