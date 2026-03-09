La finale dell'edizione 2025/26 del Campeonato Mineiro, disputata ieri tra Cruzeiro e Atletico Mineiro resterà sicuramente negli annali nel senso più negativo dell'espressione. Il motivo per cui verrà ricordata sarà infatti la maxi rissa che si è scatenata in campo al termine della partita, dopo uno scontro di gioco tra portiere e attaccante e che si è lasciata indietro ben 23 cartellini rossi per i giocatori di entrambe le squadre.
Campeonato Mineiro
Finisce in rissa la gara tra Cruzeiro e Atletico Mineiro: ben 23 cartellini rossi
Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:
Cruzeiro-Atletico Mineiro: finisce 1-0, rissa in campo e 23 espulsi—
Finisce 1-0 a Belo Horizionte la gara che incorona il Cruzeiro campione, sotto la guida dell'ex CT della nazionale verdeoro Tite. A regalare alla squadra di casa il titolo, che mancava dal 2019, è una rete dell'ex juventino Kaio Jorge. A fare notizia, tuttavia, non è tanto il risultato quanto il finale burrascoso dell'incontro, con molti giocatori che sono venuti alle mani nei secondi conclusivi a causa di un episodio controverso.
Secondo le ricostruzioni, dopo che il portiere dell'Atletico, Everson, aveva messo a terra Christian, un centrocampista della squadra di casa a caccia di un pallone vagante, gli avrebbe anche appoggiato un ginocchio sul petto. Il gesto avrebbe quindi scatenato la reazione dei tifosi, ma soprattutto degli altri giocatori del Cruzeiro, e in pochi istanti la situazione in campo è degenerata.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi GOLDBET
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi SISAL
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi LOTTOMATICA
L'intervento della polizia militare
Dopo aver spinto il portiere dell'Atletico contro un palo della porta, in campo è scoppiata una rissa collettiva che ha richiesto addirittura l'intervento degli addetti alla sicurezza e poi della polizia militare. Sul momento, l'arbitro Matheus Delgado Candancan non era riuscito a estrarre i cartellini a causa del caos generale, ma in seguito i giudici sportivi hanno deciso di sanzionare ben 23 giocatori.
Il bollettino di questo spiacevole episodio è di 12 calciatori espulsi per il Cruzeiro, compreso il marcatore Kaio Jorge e 11 per l'Atletico Mineiro, tra cui l'ex centravanti della nazionale Hulk e il centrocampista Renan Lodi. Proprio Hulk, al termine della movimentata gara, si è dichiarato dispiaciuto e ha preso le distanze da quanto accaduto, affermando che sono proprio questi fatti a danneggiare l'immagine del calcio e dei club coinvolti.
Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:
© RIPRODUZIONE RISERVATA