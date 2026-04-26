La carriera di André-Pierre Gignac ha riservato molte sorprese per gli appassionati di calcio. Una punta atipica, grossa ma anche dotata di una precisione millimetrica. I suoi tiri univano una discreta potenza ad una grande delicatezza. Tuttavia, questa enorme qualità ha visto poco riconoscimento nel pubblico mainstream del calcio. André-Pierre Gignac ha dedicato gran parte della sua carriera all'OM nei primi anni del dominio parigino e soprattutto al calcio messicano. Dal 2015, il centravanti francese è la stella assoluta della Liga MX.

PORTO ALEGRE, BRASILE - 15 LUGLIO: Alan Costa dell'Internacional combatte per la palla contro Andre Pierre Gignac del Tigres durante la partita tra Internacional v Tigres come parte delle semifinali della Copa Bridgestone Libertadores 2015 all'Estadio Beira-Rio il 15 luglio 2015 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Lucas Uebel/Getty Images)

André-Pierre Gignac non parlerebbe di carriera sprecata, eppure la sensazione di averlo goduto troppo poco nel calcio europeo è sempre forte. La sliding door maggiore forse rimarrà per sempre quel palo colpito nella finale degli Europei 2016, un tiro che avrebbe cambiato per sempre la narrazione attorno a lui e a quella nazionale francese. André-Pierre Gignac ha vinto un titolo di capocannoniere quando militava nel Tolosa nel 2008-09 ma è col Tigres che ha raggiunto grandi traguardi collettivi e individuali, che gli hanno permesso di essere tributato in maniera trionfale durante la sua, probabile, ultima partita con i messicani.

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André-Pierre Gignac e il Messico

🇲🇽😍 Des frissons pour une reconnaissance éternelle.



L'incroyable et somptueux tifo du club mexicain des Tigres pour rendre hommage à l'attaquant français André-Pierre Gignac, qui a sans doute disputé le dernier match de sa carrière à 40 ans. Tout simplement magnifique. pic.twitter.com/A0MaRkVWQl — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2026

Trasferitosi a parametro zero nel 2015, André-Pierre Gignac ha segnato 222 reti in 440 partite con il Tigres UANL, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia del club. Il numero 10 dei felini ha permesso ai messicani di conquistare 11 titoli tra cui 5 campionati nazionali, 1 CONCAF Champions League, 2 Campeones Cup. "Non sono pazzo: se sono qui da dieci anni un motivo c'è. All'inizio era solo un'avventura ma sapevo che sarebbe diventata qualcosa di speciale; lo sapevo nel profondo". Così si è espresso André-Pierre Gignac all'emittente TV TUDN sulla sua avventura messicana.

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Con il più che probabile ritiro della punta francese in giugno, la sfida contro il Mazatlan è diventata l'ultima partita della stagione regolare per il numero 10 del club di Monterrey. Perciò, i supporter messicani hanno deciso di riservare un tributo grandioso alla loro leggenda. Al 10' (come il numero di maglia) è uscita una coreografia recitante "Merci Gignac", le iniziali dell'attaccante e la maglia circondata dalla bandiera francese. I cori e gli applausi hanno così accompagnato l'uscita dal campo del 40enne, sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta.

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