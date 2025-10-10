Finlandia, calciatore arrestato per combine dopo aver segnato 7 gol

Il colpevole risponde al nome di Jonatan Guerreiro, che gioca nel Finnkurd ed era sotto indagine per corruzione sportiva

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 11:52

In Finlandia, la polizia ha arrestato un calciatore del Finnkurd, squadra che milita nella quinta divisione nazionale. Il giocatore risponde al nome di Jonatan Guerreiro, che nell'ultima partita con la sua squadra ha segnato ben 7 gol. Tuttavia, le forze dell'ordine l'hanno arrestato per combine in quanto coinvolto in un'indagine per corruzione sportiva.

Calciatore arrestato in Finlandia per combine — Come riportato dal sito brasiliano Globo Esporte, la polizia finlandese ha arrestato Jonatan Guerreiro, giocatore che veste la maglia del Finnkurd, squadra della quinta divisione nazionale. L'episodio ha avuto luogo poco dopo il termine della partita in trasferta contro l'EsPa/Renat, valevole per il ventiduesimo ed ultimo turno del campionato. Il Finnkurd ha chiuso la sua stagione al quinto posto con 35 punti, mentre i padroni di casa sono arrivati ultimi con soltanto 4 punti. Le due compagini hanno giocato domenica pomeriggio ed il Finnkurd ha vinto 1-8 e sette delle sue reti le ha realizzate Guerreiro, che oltre ad essere capitano ricopre anche il ruolo di allenatore da circa tre settimane.

Poco dopo, però, il brasiliano è stato arrestato dalla polizia finlandese. Il sito brasiliano sopra citata ha riportato che Guerreiro è accusato di coinvolgimento in una combine a favore di alcuni scommettitori. La cosa che ha destato molti sospetti nell'ultimo match sono state le sette reti realizzate nella seconda frazione di gioco, dui cui una dei padroni di casa. Allo stadio c'erano circa 20 poliziotti che, terminata la gara, hanno effettuato l'arresto del calciatore.

Le forze dell'ordine stavano già indagando su altri match sospetti del Finnkurd. Globo Esporte ha riportato anche l'arresto di altri due brasiliani, poi rilasciati perché innocenti. In un rapporto dello scorso anno, il Finnkurd viene menzionato da alcuni brasiliani per truccare le partite. La squadra ha ingaggiato calciatori dal Brasile con la promessa di stipendi, cibo e casa, ma in realtà si ritrovano a truccare match.