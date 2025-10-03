Tra le accuse ci sono la comunicazione a sfondo sessuale, incontri avvenuti in seguito ad adescamenti, induzione o istigazione ai minori per compiere attività sessuali e il compimento degli stessi.

Jacopo del Monaco 3 ottobre - 09:48

In Inghilterra, hanno arrestato il guardalinee Gareth Viccars per abusi sessuali su tre minorenni. I reati da lui commessi risalgono al periodo che va da novembre 2021 ad ottobre dello scorso anno. A quanto pare, la scorsa stagione il 47enne inglese non ha ricevuto nessuna chiamata per svolgere il ruolo di guardalinee.

Arrestato un guardalinee in Inghilterra per abusi su minori — Gareth Viccars ha 47 anni e viene da Oldbrook ed è il protagonista di questa vicenda. Come riportato dal sito inglese Sky Sports e dal quotidiano The Sun, il guardalinee della English Football League è stato dichiarato colpevole di 16 capi d'accusa che riguardano l'abuso di minorenni. Tra le accuse, ci sono la comunicazione a sfondo sessuale, incontri avvenuti in seguito ad adescamenti, induzione o istigazione ai minori per compiere attività sessuali e, di conseguenze, il compimento dell'atto. La Sanesbrook Crown Court ha fatto sapere che Viccars ha compiuto tutto ciò tra il mese di novembre del 2021 ed ottobre dell'anno scorso. Le vittime di questi abusi sono tre ragazze di quindici anni. La medesima corte, nella giornata di ieri, ha condannato l'ormai ex guardalinee inglese a ben 13 anni e mezzo di carcere.

La giudice Caroline English ha rivolto qualche parola a Viccars: "Avete deliberatamente preso di mira queste tre giovani vittime e lo avete fatto in considerazione della loro età al momento dei fatti. Quindi, sono abbastanza convinta che in tutti e tre i casi abbiate abusato di giovani donne che sono vulnerabili". Quando Viccars ha commesso questi reati, era guardalinee della Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), che gestisce tutte le partite della Premier League e della English Football League. L'organizzazione inglese ha sospeso il 47enne non momento in cui le accuse sono uscite allo scoperto. Dopo la sospensione, la PGMOL ha rimosso in maniera definitiva Viccars dai propri elenchi.