L’ex arbitro David Coote in tribunale per video indecente di un minore

David Coote fa un video ad un minorenne: oggi andrà in tribunale

L'ex arbitro inglese ha riscosso notorietà in negativo a causa di alcuni suoi precedenti. Il tutto ha avuto inizio dopo la diffusione di un video in cui ha insultato Klopp chiamandolo "un arrogante st****o tedesco". Poi, nel corso degli Europei dello scorso anno disputati in Germania, su internet giravano delle sue foto in cui sniffava una polvere bianca. E non è ancora finita, visto che sono stati trapelati dei messaggi in cui Coote ha organizzato una festa con tanto di stupefacenti quando doveva svolgere il ruolo di quarto uomo in occasione della partita di Carabao Cup tra il Tottenham ed il Manchester City.