L’ex arbitro David Coote in tribunale per video indecente di un minore

Altri guai in vista per l'ex arbitro della Premier League David Coote, accusato di aver fatto un video ad un minorenne. Per quest'accusa, Il 43enne inglese oggi dovrà comparire in tribunale, presso la corte di Nottingham. A dicembre dello scorso anno, Coote ha ricevuto una squalifica di otto giornate per gli insulti rivolti all'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.
Inghilterra
David Coote fa un video ad un minorenne: oggi andrà in tribunale—
L'ex arbitro inglese ha riscosso notorietà in negativo a causa di alcuni suoi precedenti. Il tutto ha avuto inizio dopo la diffusione di un video in cui ha insultato Klopp chiamandolo "un arrogante st****o tedesco". Poi, nel corso degli Europei dello scorso anno disputati in Germania, su internet giravano delle sue foto in cui sniffava una polvere bianca. E non è ancora finita, visto che sono stati trapelati dei messaggi in cui Coote ha organizzato una festa con tanto di stupefacenti quando doveva svolgere il ruolo di quarto uomo in occasione della partita di Carabao Cup tra il Tottenham ed il Manchester City.
Tutti questi precedenti hanno portato il 43enne a dichiarare la sua omosessualità ed il nascondere ciò l'ha portato ad avere comportamenti tossici arrivando anche alla sospensione fino a giugno del prossimo anno. Pochi mesi fa, il quotidiano inglese The Sun ha riportato che Coote ha iniziato a lavorare come corriere per Evri.
Adesso, però, l'ex direttore di gara è di nuovo in guai molto grossi. Come riportato dal sito Sky Sports, nella giornata odierna Coote dovrà comparire presso la corte di Nottingham per aver realizzato un video di un minorenne. Gli agenti hanno recuperato questo materiale nel mese di febbraio e questo reato fa parte della categoria A, la quale è la più grave. Quest'accusa si riferisce anche all'azione come il download, il condividere o il salvare foto e video di abusi.
