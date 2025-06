Il nome di David Coote ha riscosso popolarità nella cronaca calcistica dopo un video in cui ha usato parole forti nei confronti di Jurgen Klopp . Nel video, il 42enne parlava dell'ex allenatore del Liverpool chiamandolo "un arrogante st****o tedesco". Oltre a questa clip, su internet circolava anche una foto in cui Coote sniffava polvere bianca durante gli Europei di calcio della scorsa estate. E ancora, sono stati trapelati dei messaggi in cui si diceva che l'inglese avesse organizzato una festa a base di stupefacenti durante il suo impegno da quarto uomo in un match di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City . Dopo tutti questi eventi, Coote ha rivelato in un'intervista la sua omosessualità , dichiarando che il nascondere la sua sessualità gli avrebbe causato dei comportamenti tossici e la successiva sospensione fino al giugno 2026.

La nuova vita dell'ex arbitro

Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, oggi Coote, dopo sei mesi dal licenziamento, ha iniziato a lavorare come corriere per Evri. La registrazione di una casa, infatti, mostra l'ex direttore di gara mentre consegna un pacco. Il 42enne, sempre a The Sun, ha dichiarato: "Sto cercando di guadagnarmi da vivere onestamente. Voglio andare avanti con la mia vita e voglio ritrovare in senso di responsabilità. Questo lavoro mi tiene impegnato e mi sto concentrando sulle cose importanti come trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia". Prima del suo licenziamento, Coote ha arbitrato 112 partite della massima serie inglese.