Finlandia-Olanda in programma sabato 7 giugno 2025: gli Orange all'esordio nelle qualificazioni Mondiali. Quote e pronostico

Enrico Pecci Redattore 5 giugno - 13:19

Dalla Champions League alle Nazionali, in attesa del nuovissimo Mondiale per Club. Prosegue senza sosta il calendario internazionale per la stagione 2024-2025. A pochi giorni dalla finalissima di Champions, sono già tornate in campo le Nazionali per le due semifinale della Final Four di Nations League. A partire da venerdì 6 giugno ripartiranno anche le qualificazioni Mondiali, con il debutto delle big che hanno partecipato ai quarti di finale di Nations League. Dall'Italia all'Olanda.

Finlandia-Olanda: i precedenti ed il momento di forma delle due squadre — Gli Orange, inseriti nel gruppo G, faranno il loro esordio sul campo dellaFinlandia. La formazione scandinava ha già disputato due partite ed ottenuto 4 punti contro Malta e Lituania ed arriva al match da seconda nel girone dietro alla Polonia. Guardando i precedenti, però, non c'è storia fra le due Nazionali: l'Olanda ha vinto ben 10 delle 11 sfide complessive tra le due squadre. L'ultimo precedente, alle Olimpiadi 2012, è addirittura terminato 9-0, mentre nel settembre 2011 gli Orange si sono imposti per 2-0 in terra finlandese (gol di Luuk de Jong e Strootman).

Dopo la vittoria a Malta ed il pareggio in Lituania, la Finlandia vuole proseguire il suo momento positivo all'esordio in casa in queste qualificazioni Mondiali. L'Olanda è invece reduce dal quarto di finale di Nations League perso soltanto ai calci di rigore contro la Spagna campione d'Europa. La selezione di Ronald Koeman è, insieme alla Polonia, la chiara favorita del girone.

Visualizza questo post su Instagram

Finlandia-Olanda, quote e pronostico del match — Gli Orange partono nettamente favoriti nel match. Stando alle quote dei bookmakers, infatti, il 2 dell'Olanda si gioca a 1.30, con l'1 della Finlandia bancato a 12.00. A 5.25 il pareggio. Sono attesi anche diversi gol: l'Over 2,5 è dato in lavagna a 1.70 rispetto all'Under (2.10), mentre il NoGoal (1.60) è l'opzione preferita rispetto al Goal, con entrambe le squadra a segno che sono invece date a 2.20. Infine, i risultati esatti più probabili sono tutti in favore dell'Olanda: l'1-0 si gioca a 6.50, il 2-0 a quota 6.00.

Tijjani Reijnders con la maglia della Nazionale olandese (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)