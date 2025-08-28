Fiorentina-Polissya, dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE

Dove vedere Fiorentina-Polissya in tv e in streaming LIVE

La sfida tra Fiorentina e Polissya valida per il ritorno dei playoff di Conference League sarà quindi disponibile alle ore 20 sul palinsesto di Bet365 in streaming gratuitamente per gli utenti registrati. Sarà visibile anche in chiaro su Tv8 e come di consueto sui canali di Sky Sport per gli abbonati, in streaming per tablet, pc e smartphone anche su SkyGo e Now.