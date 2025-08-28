Una giornata importante per la Fiorentina, che oggi alle ore 20 scenderà in campo al Mapei Stadium per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. Dovrà superare il Polissya, in una sfida che sulla carta può sembrare scontata ma che nasconde comunque delle insidie. Scopriamo insieme dove vedere Fiorentina-Polissya: la gara di questa sera sarà a disposizione gratuitamente in live streaming su Bet365 per tutti gli utenti registrati.
IL MATCH
Fiorentina-Polissya, dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE
La sfida tra Fiorentina e Polissya valida per il ritorno dei playoff di Conference League sarà quindi disponibile alle ore 20 sul palinsesto di Bet365 in streaming gratuitamente per gli utenti registrati. Sarà visibile anche in chiaro su Tv8 e come di consueto sui canali di Sky Sport per gli abbonati, in streaming per tablet, pc e smartphone anche su SkyGo e Now.
Come arrivano le due squadre alla sfida—
La Fiorentina è forte del 3-0 conquistato nella gara di andata ma non può assolutamente abbassare la concentrazione, per conquistare l'accesso ufficiale alla prossima Conference League. Il momento dei viola è come un diesel: benissimo in Europa, meno convincente in campionato con il pari per 1-1 contro il Cagliari in trasferta all'esordio stagionale in serie A. Domenica alle 18.30 la seconda trasferta consecutiva contro il Torino, altra gara da non sottovalutare con i tre punti nel mirino. Per il Polissya l'intenzione di ribaltare il risultato dell'andata, alla ricerca dell'impresa, tra l'altro lontano dalle mura amiche.
Le probabili formazioni—
Per la Fiorentina ci sarà un ampio turnover: mancherà Kean espulso nella gara di andata e appiedato due turni dal Giudice Sportivo. Al suo posto spazio a Dzeko, insieme a Fazzini e Parisi con quest'ultimo che potrebbe dare respiro a Gosens. Mandragora si candida per un posto da titolare a centrocampo, mentre Pioli potrebbe scegliere Pablo Mari e Viti per il reparto più arretrato, con Martinelli favorito su De Gea. Per il Polissya del tecnico Rotan il consueto 4-3-3 con Hutsuliak, Filippov, Nazarenko che proveranno a scardinare la difesa avversaria.
FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Ranieri, Pablo Mari, Viti; Dodò, Richardson, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. Allenatore: Pioli
POLISSYA ZHYTOMYR (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Rotan.
