Analisi dei prossimi avversari della squadra di Pioli: storia recente e punti di forza. Gli ucraini puntano alla vittoria per scrivere la storia del club

Giorgio Abbratozzato 20 agosto - 08:26

La Fiorentina si prepara a tornare in campo il 21 agosto 2025, quando affronterà il Polissya Zhytomyr nell’andata dei playoff di Conference League. Una sfida che è decisamente alla portata ma da non sottovalutare. Gli ucraini arrivano con entusiasmo dopo aver eliminato il Paksi e sognano la prima storica qualificazione alla fase a gironi. La gara, dovrebbe giocarsi in campo neutro, alla Tatran Arena di Presov (Slovacchia), vista l’impossibilità di disputarla in Ucraina.

La storia e i progressi del Polissya Zhytomyr — Fondato nel 1959, il Polissya rappresenta la città di Zhytomyr, nel cuore dell'Ucraina. Il club è risorto dopo anni trascorsi nelle divisioni inferiori e adesso vuole affermarsi tra le grandi del calcio ucraino. Ha chiuso la scorsa stagione al 4 posto alle spalle soltanto di: Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk e Oleksandriya.

Il club non vanta un ricco palmares, i successi più importanti sono arrivati con la vittoria di campionati minori e con buoni piazzamenti in coppa d'Ucraina. Il buon piazzamento della passata stagione ha permesso alla squadra di affacciarsi per la seconda volta consecutiva al calcio europeo.

Fiorentina, attenzione ai punti di forza del Polissya — La rosa guidata da Ruslan Rotan, ex centrocampista e pilastro della nazionale ucraina è composta da più di 30 giocatori. La maggioranza della rosa conta giocatori di nazionale ucraina ma ci sono ben 11 stranieri.

Il capitano e leader tecnico e motivazionale della squadra è Ruslan Babenko, centrocampista di 33 anni con un paio di presenze in campo internazionale. Tra i giocatori che potrebbero impensierire la squadra di Stefano Pioli c’è Oleksandr Andriyevski, ex Dynamo Kyiv già andato a segno in Conference League. Attenzione anche all’attaccante Gayduchyk, bomber del Polissya.

Non sarà una trasferta semplice, la determinazione del Polissya nel voler scrivere la storia è altissima. Gli uomini di Stefano Pioli partiranno con il favore dei pronostici, secondo i bookmakers una loro vittoria è quotata 1.35. Gli ucraini, invece, sono quotati 6.50, mentre il pareggio è dato a 4.50 una quota alta ma non impossibile.