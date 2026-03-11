I calciatori lasciano spazio ai piatti tipici: ribollita, pappa al pomodoro e bistecca alla fiorentina per i viola contro pierogi, bigos e kielbasa polacche. Una partita immaginaria tra tradizione toscana e cucina dell’Est

Silvia Cannas Simontacchi 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 13:02)

Firenze, giovedì 12 marzo 2026, ore 21.00. Allo Stadio Artemio Franchi le luci si accendono e l'aria è elettrica. Tutto pronto per il match di andata degli ottavi di Conference League: Fiorentina-Rakow. La Toscana, superba come solo chi è stato il centro del Mondo può essere, contro la concreta Mitteleuropa.

Se il campo fosse una tavola, andrebbe in scena il confronto tra i piatti che nascono per rallegrare i palazzi rinascimentali, e quelli pensati per rinfrancare durante il lungo inverno. Una sfida agli antipodi: olio d'oliva contro burro, leggerezza contro sostanza, tecnica contro resistenza.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:

Primo tempo tra Fiorentina e Rakow: classe, olio e tradizione toscana I viola scendono in campo con un 4-3-3 tecnico, costruito per fare il possesso palla e decidere i tempi della partita. Difende la porta la ribollita, solida e capace, poco appariscente ma irrinunciabile. La difesa unisce sostanza e tradizione: al centro c'è il lampredotto, ruvido e affidabile, come chi non si cura di piacere a tutti; ad affiancarlo c'è il lesso rifatto, la memoria storica della squadra, e le schiacciate all'olio, che fanno della semplicità un punto di forza.

A centrocampo il gioco passa dalla pappa al pomodoro, un piatto apparentemente umile, ma con carattere da vendere. Ai lati, lavorano due mezzali di qualità: la panzanella, fresca e tecnica, e i crostini neri, a base di un preparato a metà tra il ragù e il paté di fegatini, piccoli ma incisivi. In attacco la Fiorentina punta sull'identità: le ali sono i pici al ragù, robusti e continui, e i fagioli all'uccelletto, sempre presenti. Punta di sfondamento la fiorentina, ingiocabile.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi GOLDBET

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi SISAL

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi LOTTOMATICA

Secondo tempo: il Rakow risponde con l'inverno della cucina polacca — Ma il Rakow è un avversario ostico, e risponde con un 4-4-2 compatto, basato sulla solidità del lavoro collettivo. Tra i pali c'è la zurek, un'istituzione in Polonia, la tipica zuppa acida e calda. La difesa è un blocco impenetrabile: al centro troviamo i pierogi, morbidi e difficili da superare, affiancati dal bigos, lo stufato nazionale polacco, e dalle patate arrosto con aneto sulla fascia.

A centrocampo il Rakow punta sulla disciplina: a fare da regista c'è il barszcz, una zuppa di barbabietole elegante ma incisiva, con accanto due di quelli che in gergo si definiscono "medianacci": la kielbasa, la salsiccia affumicata, e i placki ziemniaczane, le esuberanti e aggressive frittelle di patate.

Davanti, la coppia di attacco è efficace e concreta: a destra il golonka, lo stinco di maiale, a sinistra la kotlet schabowy, la cotoletta polacca, fisica e inarrestabile. La squadra ospite non è incline al bel gioco, magari, ma che fa della solidità la sua caratteristica più spiccata.

Fiorentina-Rakow, il Rinascimento contro il vento dell'Est — La Fiorentina parte favorita, ma spesso in partite come questa si combatte fino all'ultima portata: la Fiorentina chiude con cantucci e vin santo, eleganti e senza tempo. Il Rakow risponde con szarlotka (torta di mele) e vodka ghiacciata, fragrante e capace di scaldare lo stomaco fino a fine serata. È uno scontro tra la città che ha inventato il Rinascimento e una terra battuta dal vento. In campo, vincerà il migliore. A tavola, probabilmente, i padroni di casa!

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta: