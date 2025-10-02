Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Fiorentina-Sigma Olomouc , tutte le informazioni sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live e le probabili formazioni. Si gioca per la prima giornata di Conference League. Match in programma giovedì 2 ottobre alle 21:00 presso lo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Fiorentina e Sigma Olomouc si incroceranno per la prima volta nella loro storia. Sarà un match inedito quello che si vedrà al Franchi tra due squadre con umori e risultati simili nei rispettivi campionati. Solo tre punti raccolti in Serie A finora per la viola, con il deludente 0-0 di Pisa nel derby toscano che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi. Mai come in questo momento la panchina di Stefano Pioli sembra scricchiolare: zero vittorie in cinque partite, solo due, in Conference League, in questa stagione.

Cechi all'ottavo posto in Repubblica Ceca dopo 10 turni, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Situazione difficile per un club che è stato eliminato anche dalla coppa nazionale ai sedicesimi contro i dilettanti del Nove Sady, quarta serie. Sigma che non conquista un successo in un match ufficiale addirittura dal 31 agosto, in campionato, contro l'Ostrava.

Fiorentina-Sigma, dove vedere il match di Conference League

La sfida tra Fiorentina e Sigma Olomouc, valevole per la prima giornata di Conference League, sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 201 e Sky Sport HD, canale 252. Per quanto riguarda lo streaming si potrà guardare la partita su Sky Go e Now TV. Basta avere un abbonamento a Sky Sport o Now TV e dispositivi elettronici mobile e fissi per avere la possibilità di vedere questa competizione.