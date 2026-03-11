Fiorentina, un' altra polacca: alla scoperta del Rakow

Dopo oltre un secolo di storia, la svolta è arrivata con l'arrivo di Michal Swierczewski. Il Rakow oggi si gioca un pezzo di storia contro la Fiorentina: tutto quello che c'è da sapere sui rivali della Viola.

11 marzo 2026

Il Raków Częstochowa, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, è uno di quei club che, nonostante una storia lunga oltre un secolo, ha iniziato a farsi notare solo negli ultimi anni. La società, nata nel 1921 e radicata in un quartiere siderurgico della città, ha costruito il suo percorso tra le serie minori del calcio polacco fino a compiere il salto di qualità negli anni più recenti.

La vittoria storica della Ekstraklasa nel 2023 e due Coppe di Polonia testimoniano una crescita repentina ma solida, frutto di strategie attente e di una gestione ambiziosa. Tuttavia, a livello europeo, il club deve ancora fare i conti con alcune limitazioni infrastrutturali: il piccolo Miejski Stadion Piłkarski Raków, con appena 5.000 posti, non rispetta i parametri UEFA, costringendo la squadra a giocare le partite internazionali in impianti alternativi.

L’ascesa e la gestione di Swierczewski — Il 2015 segna una svolta decisiva per il Raków. Il giovane imprenditore Michal Swierczewski, fondatore di X-Kom, passa da semplice sponsor a proprietario del club, imprimendo una filosofia imprenditoriale che unisce ambizione e lungimiranza.

Da studente, Swierczewski aveva già dato prova di intraprendenza aprendo il primo negozio di computer con due colleghi; oggi X-Kom è un colosso dell’e-commerce polacco, con punti vendita in tutte le principali città. Questo successo ha permesso a Swierczewski di investire nel Raków, potenziando lo scouting locale e puntando a scoprire giovani talenti da sviluppare internamente o valorizzare per plusvalenze, con l’obiettivo di finanziare infrastrutture come un nuovo stadio e una Academy di alto livello.

Il Rakow di Tomczyk — Alla guida tecnica troviamo Łukasz Tomczyk, allenatore classe ’88 cresciuto all’interno del settore giovanile del club. Non ha un passato da calciatore professionista, ma ha costruito la propria carriera con determinazione, guidando in precedenza realtà minori come Victoria Częstochowa e Polonia Bytom. Tomczyk ha preso il timone a dicembre 2025, sostituendo Marek Papszun, artefice di gran parte dei successi recenti del Raków, e porta una visione moderna e pragmatica, con particolare attenzione alla solidità difensiva e al lavoro di squadra.

Una difesa dura da scardinare — Il Raków si distingue per la compattezza difensiva e la capacità di mantenere un’organizzazione stabile anche sotto pressione. La squadra mostra grande disciplina, con pochi gol subiti nelle competizioni europee e una fase difensiva difficile da scardinare.

Tuttavia, i limiti emergono soprattutto in termini di esperienza internazionale e profondità della rosa: i giocatori di riferimento, pur efficaci, non vantano carriere di alto livello fuori dalla Polonia, e questo può pesare contro squadre abituate a ritmi più intensi e a talenti di fama mondiale.

Fiorentina, occhio al cugino di Haaland — Tra i protagonisti spicca Jonatan Braut Brunes, centravanti norvegese autore di oltre 20 gol stagionali e cugino dell’incontenibile Erling Haaland. La rosa include anche volti noti ai tifosi italiani per parentela o trascorsi: Fran Tudor, nipote dell’ex tecnico Igor Tudor, e il difensore ex Verona Paweł Dawidowicz.

In aggiunta, il ritorno di Repka porta esperienza e personalità, sebbene senza legami familiari con l’omonimo ex difensore viola. Nonostante non ci siano vere e proprie “stelle” internazionali, la squadra compensa con equilibrio e spirito di gruppo, rendendo ogni partita difficile da prevedere.

Rakow, non è la prima volta in Italia — L’unico contatto recente con il calcio italiano risale alla Europa League 2023/24, quando il Raków affrontò l’Atalanta nella fase a gironi. Due sfide senza storia: i bergamaschi vinsero 2-0 in casa e 4-0 in Polonia. Nonostante il risultato netto, quell’esperienza ha rappresentato un importante banco di prova europeo per i polacchi, che questa volta tenteranno di ribaltare il pronostico, che li vede nuovamente sfavoriti, contro un'altra rappresentante del calcio nostrano.

