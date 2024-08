Flamengo, ecco Alex Sandro: “Indossare questa maglia è inspiegabile”

Alex Sandro , 33 anni, si è unito al Flamengo. L'ex terzino sinistro di Juventus e Porto, che nelle scorse settimane si è allenato con il Portimonense per tenersi in forma, indosserà la maglia numero 26 del team. Il giocatore, intanto, ha già parlato ai microfoni di Fla TV per garantire che segue il Mengão fin da quando era bambino.

"Oggi il Campeonato Brasileiro è sotto gli occhi di tutto il mondo. Non solo il Flamengo, ma anche altre grandi squadre brasiliane. Il Flamengo è qualcosa di inspiegabile. Indossare quella maglia... Mi sento orgoglioso. È un onore far parte di questa famiglia”, ha aggiunto in seguito.

La reazione dell'ex Juve al post di Filipe Luís

Non appena l'acquisto è stato ufficializzato, Filipe Luís si è espresso sui social media per elogiare l'ingaggio dell'ex numero 12 juventino. Un fatto che ha reso Alex Sandro felicissimo: "È un fratello per me. Un professionista che ho sempre rispettato e che è sempre stato il mio specchio. Non solo in Nazionale, ma anche all'Atlético Madrid. Ho sempre ammirato il modo di giocare di Filipe perché ho sempre voluto imparare il più possibile da tutti quelli che incontro. Filipe Luís, grazie mille. Ci vediamo in giro".