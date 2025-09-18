Flamengo-Estudiantes de la Plata, i precedenti dei club contro i Paesi avversari

Nella sua storia, l'Estudiantes de la Plata ha vinto 4 volte la Copa Libertadores di cui tre di fila dal 1968 al 1970 e l'ultima nel 2009 . In tutta la sua storia la squadra biancorossa ha affrontato ben 11 squadre del Brasile nella massima competizione sudamericana. In quest'edizione della Coppa, i Pincharratas hanno giocato contro il Botafogo ai gironi ottenendo una vittoria ed una sconfitta.

Il primo club brasiliano contro cui hanno giocato nella competizione è stato il Palmeiras proprio nella finale del '68. Dopo aver vinto 2-1 l'andata e perso 3-1 al ritorno, i biancorossi hanno vinto 2-0 la gara dello spareggio. Nel 2009, invece, ha conquistato la coppa battendo il Cruzeiro dopo il pareggio dell'andata e la vittoria nella gara di ritorno.