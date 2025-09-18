Questa notte si affronteranno il Flamengo e l'Estudiantes de la Plata. Il match tra i due club, valevole per l'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores, inizierà alle ore 2:30. Stanotte, i due club si affronteranno per la prima volta nella loro storia presso il Maracanã di Rio de Janeiro. Visto che sarà il primo confronto, vediamo i precedenti delle due squadre contro i Paesi avversari.
Copa Libertadores
Flamengo-Estudiantes de la Plata, i precedenti dei club contro i Paesi avversari
Flamengo-Estudiantes de la Plata: le statistiche dei rossoneri contro i club argentini—
Per la prima volta nella loro storia, le due squadre si affronteranno in una competizione sudamericana. Il Flamengo, vincitore di 3 Coppe Libertadores (1981, 2019 e 2022), fino ad ora ha giocato contro 9 squadre provenienti dall'Argentina. In questa edizione della Libertadores, la squadra allenata da Filipe Luis ha affrontato il Central Córdoba nella fase a gironi contro cui ha ottenuto un pareggio ed una sconfitta.
La prima squadra argentina affrontata dai rossoneri nonché quella contro cui ha giocato più volte è il River Plate: cinque dal 1982 al 2019, anno in cui il Mengão ha vinto in finale della massima competizione sudamericana contro i Milionarios2-1 grazie alla doppietta dell'ex Inter Gabigol. L'unica volta in cui il club Rubro-Negro ha incontrato una squadra argentina ai quarti di Libertadores risale al 1991 contro il Boca Juniors. Nel doppio confronto, l'allora giocatore degli XeneizesBatistuta ha segnato due gol.
L'Estudiantes contro le squadre brasiliane
Nella sua storia, l'Estudiantes de la Plata ha vinto 4 volte la Copa Libertadores di cui tre di fila dal 1968 al 1970 e l'ultima nel 2009. In tutta la sua storia la squadra biancorossa ha affrontato ben 11 squadre del Brasile nella massima competizione sudamericana. In quest'edizione della Coppa, i Pincharratas hanno giocato contro il Botafogo ai gironi ottenendo una vittoria ed una sconfitta.
Il primo club brasiliano contro cui hanno giocato nella competizione è stato il Palmeiras proprio nella finale del '68. Dopo aver vinto 2-1 l'andata e perso 3-1 al ritorno, i biancorossi hanno vinto 2-0 la gara dello spareggio. Nel 2009, invece, ha conquistato la coppa battendo il Cruzeiro dopo il pareggio dell'andata e la vittoria nella gara di ritorno.
