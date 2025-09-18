Copa Libertadores, Flamengo-Estudiantes: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di casa arriva a questa sfida con una marcia più costante e una rosa più esperta, mentre gli ospiti dovranno fare affidamento sulla disciplina tattica e sulla capacità di resistere alle offensive avversarie

Stefano Sorce 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 11:28)

In Sudamerica la Copa Libertadores è già ai quarti di finale. La competizione è dominata da squadre argentine e brasiliane: sette delle otto rimaste appartengono a questi due Paesi. L’unica eccezione è la LDU Quito, chiamata a fare da “outsider” e a creare problemi ai club più blasonati fino all’ultimo minuto. Tra i duelli più attesi spicca il confronto tra Flamengo ed Estudiantes La Plata, un vero e proprio derby sudamericano.

I padroni di casa carioca partono nettamente favoriti: i bookmaker danno per scontata una loro vittoria interna. Tuttavia, la Libertadores è famosa per le sorprese e per le partite imprevedibili. L’incontro si giocherà al Maracanà di Rio de Janeiro nella notte tra il 19 e il 20 settembre, con fischio d’inizio alle 2:30 ora italiana, in un clima che promette calore e grande tensione.

Dove vedere Flamengo-Estudiantes in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Flamengo-Estudiantes, in programma venerdì 19 settembre alle ore 02.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche sull'applicazione Como Tv

Il momento delle due squadre — Il Flamengo sta vivendo un periodo di buona continuità, con cinque vittorie nelle ultime otto partite ufficiali. La squadra ha mostrato una solidità difensiva notevole, non subendo sconfitte nel periodo considerato, e un gioco offensivo efficace, soprattutto sulle fasce. Tuttavia, la formazione non è al completo: l’assenza di Erick Pulgar pesa a centrocampo, mentre i dubbi su Jorginho, Alex Sandro e Guillermo Varela limitano le opzioni in difesa e a centrocampo. Nonostante ciò, il morale è alto e i carioca puntano a imporre il proprio ritmo già nel match d’andata.

La squadra argentina, pur avendo chiuso la fase a gironi della Libertadores al primo posto, sta attraversando un periodo di alti e bassi. Nelle ultime cinque gare ha collezionato tre sconfitte, evidenziando una certa instabilità, soprattutto nelle trasferte. La difesa resta il punto di forza: organizzata e compatta, permette di limitare i danni anche contro avversari fisicamente e tecnicamente superiori. Il reparto infermeria però è affollato: Edwin Setre, Eric Mesa, Joaquin Tobio Burgos e Leandro Gonzalez Pirez sono fuori o in via di recupero, riducendo le scelte dell’allenatore per questa fase delicata della competizione.

Le probabili formazioni di Flamengo-Estudiantes — Il Flamengo si presenta con un 4-3-3 offensivo. In porta Rossi garantisce sicurezza, mentre la difesa a quattro vede Emerson Royal e Ayrton Lucas sulle fasce, supportati da Leo Ortiz e Leo Pereira al centro. A centrocampo spiccano Jorginho, uomo di esperienza e regista, e Saul, perfetto per dettare i tempi. La coppia offensiva è formata da De Arrascaeta, il creatore di gioco, affiancato da Samuel Lino e Pedro, quest’ultimo con un passato breve alla Fiorentina, pronto a sfruttare ogni spazio in area.

L'Estudiantes si schiera con un 4-2-3-1 più accorto, basato su solidità difensiva e disciplina tattica. Tra i pali c’è l’esperienza internazionale di Muslera. La difesa a quattro è affidata a Gomez, Nunez, Rodriguez e Arzamendia, mentre il centrocampo vede la doppia mediana formata da Medina e Ascacibar, ex Cremonese. Dietro l’unica punta Carrillo, Palacios e Castro supportano le azioni offensive, con Amondarain pronto a inserirsi in verticale.

Flamengo (4-3-3): Rossi, Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Saul, De Arrascaeta, Plata, Pedro, Samuel Lino. Allenatore: Filipe Luis.

Estudiantes (4-2-3-1): Muslera, Gomez, Nunez, Rodriguez, Arzamendia, Medina, Amondarain, Palacios, Ascacibar, Castro, Carrillo. Allenatore: Dominguez.