In occasione della 23esima giornata del campionato brasiliano, il Flamengo ha vinto 0-2 contro la Juventude grazie ai gol di Giorgian De Arrascaeta ed Emerson Royal. Per quest'ultimo si tratta del primo gol con la maglia dei rossoneri brasiliani. Dopo un'inizio difficile, l'ex terzino destro del Milan sta conquistando piano piano i tifosi del Mengão.
Brasile
Il riscatto di Emerson Royal è rossonero: il brasiliano segna il suo primo gol con il Flamengo
Primo gol col Flamengo per Emerson Royal—
La scorsa stagione, il Milan ha acquistato Emerson Royal dal Tottenham per circa 15 milioni di euro, anche se il suo acquisto non è stato ben visto dai tifosi. A gennaio, ha vinto la Supercoppa Italiana conquistando così il primo trofeo della sua carriera. Alla fine di quel mese, il classe 1999 era destinato ad essere ceduto al Galatasaray, ma un infortunio contro il Girona ha fatto saltare il trasferimento. Quella è stata la sua 26esima ed ultima presenza in rossonero del brasiliano, che a fine luglio ha fatto ritorno in patria grazie al Flamengo, che ha speso 9 milioni. Le prime partite con la nuova maglia non sono andate molto bene, visto che i tifosi del Mengão hanno iniziato anche a fischiarlo chiedendosi come abbia fatto a giocare in un club così importante come il Milan.
Ieri sera, ad un mese di distanza dalla partita in Copa Libertadores contro l'Internacional di Porto Alegre, il tecnico rossonero Filipe Luis è tornato a schierare Emerson Royal titolare. Il Mengão, primo in classifica nella massima competizione brasiliana con 50 punti, ha vinto 0-2 contro la Juventude. La squadra di Rio de Janeiro ha sbloccato l'incontro al minuto 32 la rete di De Arrascaeta su assist dell'ex Atlético Madrid Saúl. Nei minuti finali del secondo tempo, precisamente all'87', Jorge Carrascal ha crossato dalla sinistra ed Emerson Royal, di testa, ha segnato il secondo gol per i rossoneri nonché il primo con la nuova maglia. Il terzino destro non segnava dalla partita Brentford-Tottenham di Premier League datata 13 agosto 2023, mentre nel campionato brasiliano una sua rete mancava dal 30 settembre 2018 contro lo Sport Recife, quando vestiva la maglia dell'Atlético Mineiro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA