Primo gol col Flamengo per Emerson Royal

La scorsa stagione, il Milan ha acquistato Emerson Royal dal Tottenham per circa 15 milioni di euro, anche se il suo acquisto non è stato ben visto dai tifosi. A gennaio, ha vinto la Supercoppa Italiana conquistando così il primo trofeo della sua carriera. Alla fine di quel mese, il classe 1999 era destinato ad essere ceduto al Galatasaray, ma un infortunio contro il Girona ha fatto saltare il trasferimento. Quella è stata la sua 26esima ed ultima presenza in rossonero del brasiliano, che a fine luglio ha fatto ritorno in patria grazie al Flamengo, che ha speso 9 milioni. Le prime partite con la nuova maglia non sono andate molto bene, visto che i tifosi del Mengão hanno iniziato anche a fischiarlo chiedendosi come abbia fatto a giocare in un club così importante come il Milan.