West Ham-Tottenham, i migliori bomber della sfida tra i club di Londra

Tra i giocatori che hanno segnato di più, due hanno scritto la storia recente degli Spurs ed uno è entrato nella storia grazie ad un gol in una finale di Champions League

Jacopo del Monaco 12 settembre - 13:34

Alle ore 18:30 di domani 13 settembre si giocherà la partita tra West Ham e Tottenham, valevole per la 4ª giornata della Premier League. Le due squadre si affronteranno presso il London Stadium e, in attesa del calcio d'inizio, ecco i nomi dei calciatori che hanno segnato più reti in questo derby londinese.

West Ham-Tottenham, i grandi marcatori della sfida — In 140 partite tra loro, Hammers e Spurs hanno segnato in totale ben 415 gol. I padroni di casa di domani ne hanno segnati 189, mentre il Tottenham è a quota 226. Diversi sono stati i calciatori che hanno deciso il match per una o per l'altra squadra, ma vediamo insieme i cinque che hanno messo a segno più reti in questo derby londinese. Al primo posto troviamo il centravanti inglese Jimmy Greaves che, dopo i pochi mesi al Milan nel 1961, è passato al Tottenham vestendone la maglia fino al 1970, anno in cui si trasferisce al West Ham con cui ha giocato una sola stagione. In questa sfida, il classe 1940 ha segnato 13 reti, di cui 12 contro gli Hammers ed una sola contro gli Spurs.

Occupa la seconda posizione Harry Kane, attuale numero 9 del Bayern Monaco. Nei suoi anni con la maglia del Tottenham, l'inglese ha segnato 11 gol in 22 partite giocate contro gli Hammers. Sul gradino più basso del podio, con 9 reti a testa, troviamo due giocatori. Il primo è Johnny Bryne, il quale ha vestito la maglia del West Ham negli anni '60 e ha segnato anche una tripletta contro gli Spurs.

L'altro, invece, risponde al nome di Son, sudcoreano che nei suoi anni a Londra ha messo a segno due doppiette contro gli Hammers. Chiude la top 5 un altro attaccante inglese che ha vestito la maglia del Tottenham. Si tratta di Clive Allen, che nella seconda metà degli anni '80 ha realizzato 7 reti contro il West Ham, tra cui una tripletta nei quarti di finale della Coppa di Lega nella stagione 1986/1987.