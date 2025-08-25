Ecco dove poter seguire il match valido per il secondo turno dell'EFL Cup in programma alle 20.30 di martedì 26 agosto, con le due squadre che sono pronte a darsi battaglia per raggiungere un'importante qualificazione.

Luca Gilardi 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 20:51)

Wolverhampton e West Ham sono pronte ad affrontarsi nel match valido per il secondo turno della Coppa di Lega inglese. Una partita che ha il sapore di Premier League, con le due squadre che non hanno iniziato nel migliore dei modi la propria stagione. La gara è in programma al Molineux Stadium di Whitmore Reans, alle ore 20.30. La sfida sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le piattaforme dove poter vedere Wolverhampton-West Ham in diretta tv e streaming.

Wolverhampton-West Ham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — L'incontro della English Football Cup, nota anche come Carabao Cup, sarà disponibile su Sky Sport. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su Now. Un'occasione interessante per vedere all'opera due compagini in cerca di rivalsa, dopo una partenza decisamente al di sotto delle proprie aspettative. La sfida tra Wolverhampton e West Ham sarà visibile in live streaming anche su Bet365, per tutti gli utenti registrati alla piattaforma.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Wolverhampton ha iniziato la stagione così come l'aveva finita, perdendo. I Wolves erano reduci da una sconfitta e un pareggio nella scorso campionato e hanno iniziato la Premier League 2025-2026 con altre due sconfitte, contro Manchester City e Bournemouth.

Anche il West Ham non vive un buon momento. Gli Hammers avevano chiuso in crescendo la stagione passata, ma le prime due partite di quest'anno sono state da incubo. Sconfitta per 0.3 contro il Sunderland e poi per 1-5 con il Chelsea. Non il migliore degli inizi per entrambe le fazioni, che si trovano adesso ad occupare le ultime due posizioni della classifica.

Le probabili formazioni — Vitor Pereira dovrebbe optare nuovamente per il 3-4-3 visto nella seconda giornata di campionato, con qualche piccolo cambio di formazione. Tra i pali confermato Jose Sa, in difesa la novità è Santiago Bueno, a centrocampo spazio ad André e in attacco si vede l'austriaco Kalajdzic al posto di Larsen.

Graham Potter pensa a sua volta di confermare il 3-4-1-2, nonostante il periodo nero. Confermato per 10/11 il blocco che si è visto in campo contro il Chelsea, nella rovinosa sconfitta per 1-5. L'unica novità di formazione dovrebbe essere Wilson al posto di Fullkrug.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Jose Sa; Doherty, Agbadou, Santiago Bueno; Hoever, Bellegarde, Andre, Wolfe; Munetsi, Kalajdzic, Arias. Allenatore: Vitor Pereira.

WEST HAM (3-4-1-2): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissake, Ward-Prowse, Potts, Diouf; Paqueta; Bowen, Wilson. Allenatore: Graham Potter.