1974, quando i Wolves vinsero la Coppa di Lega contro il Manchester City

Wolves-Manchester City, la finale di Coppa di Lega nel 1974

Nel corso degli anni '70, nel calcio europeo, le squadre non avevano ancora qatarioti, cinesi, arabi o statunitensi come proprietari. A livello nazionale, il Wolverhampton aveva addirittura una bacheca leggermente più ampia del Manchester City: 3 campionati nazionali; 4 FA Cup ed altrettanti Community Shield, che all'epoca aveva il nome di Charity Shield. I Citizens, invece, non avevano ancora il palmarès che hanno oggi: infatti aveva vinto il campionato soltanto 2 volte; 4 Coppe nazionali; una Coppa di Lega; 3 Community Shield; Coppa delle Coppe 1969/1970. Nella stagione 1973/1974, le due squadre si sono incontrate in finale di Coppa di Lega. Entrambe hanno fatto il loro ingresso nella competizione dal secondo turno e hanno superato diversi avversari tra partite con tanti gol o sofferte. Altre, invece, sono terminate dopo il replay, visto che nelle coppe inglesi il match si rigioca in caso di parità.