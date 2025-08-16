Questo pomeriggio, i Wolves ed il Manchester City, finaliste della Coppa di Lega 1974, si affronteranno in occasione della prima giornata della Premier League 2025/2026. Aspettando il match che inizierà alle ore 18:30, ripercorriamo insieme quella finale vinta dal Wolverhampton contro i Citizens.
Racconto
1974, quando i Wolves vinsero la Coppa di Lega contro il Manchester City
Nel corso degli anni '70, nel calcio europeo, le squadre non avevano ancora qatarioti, cinesi, arabi o statunitensi come proprietari. A livello nazionale, il Wolverhampton aveva addirittura una bacheca leggermente più ampia del Manchester City: 3 campionati nazionali; 4 FA Cup ed altrettanti Community Shield, che all'epoca aveva il nome di Charity Shield. I Citizens, invece, non avevano ancora il palmarès che hanno oggi: infatti aveva vinto il campionato soltanto 2 volte; 4 Coppe nazionali; una Coppa di Lega; 3 Community Shield; Coppa delle Coppe 1969/1970. Nella stagione 1973/1974, le due squadre si sono incontrate in finale di Coppa di Lega. Entrambe hanno fatto il loro ingresso nella competizione dal secondo turno e hanno superato diversi avversari tra partite con tanti gol o sofferte. Altre, invece, sono terminate dopo il replay, visto che nelle coppe inglesi il match si rigioca in caso di parità.
Dopo aver eliminato rispettivamente Norwich City e Plymouth in semifinale, Wolves e Citizens hanno giocato la finale di Coppa di Lega 73/74. Al minuto 44 il Wolverhampton sblocca la partita grazie ad un tiro al volo di Kenny Hibbitt, che ha concluso in rete un cross arrivato dalla destra. Nel secondo tempo, precisamente al 59', il Manchester City pareggia con Colin Bell che, dopo aver ricevuto un traversone dalla sinistra, ha controllato il pallone e ha battuto MacRae. A cinque minuti dalla fine, il Wolverhampton batte un corner che viene spazzato da un difensore del City, la palla torna ai Wolves e Sunderland prova un passaggio filtrante dalla destra che viene deviato, ma la palla arriva all'attaccante John Richards che realizza il secondo gol per i suoi. Grazie a questa vittoria, i Lupi hanno vinto la prima Coppa di Lega inglese della loro storia.
