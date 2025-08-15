Wolverhampton-Manchester City, dove vedere la partita in tv e streaming

I due club della massima competizione inglese vogliono partire subito bene, con i ragazzi di Pep Guardiola pronti a competere per il titolo

Jacopo del Monaco 15 agosto - 20:30

Ecco dove si potrà vedere la partita tra il Wolverhampton ed il Manchester City, valevole per la prima giornata della Premier League 2025/2026. Le due squadre si affronteranno domani pomeriggio alle ore 18:30 presso il Molineux Stadium.

Come arrivano i due club al match Al termine della scorsa stagione, il Wolverhampton ha venduto il terzino sinistro Ait-Nouri proprio ai loro avversari di domani pomeriggio. Successivamente ha venduto Cunha al Manchester United per la modica cifra di 74 milioni di euro. I Wolves si sono messi al lavoro e hanno acquistato Fer Lopez, Strand Larsen, Jhon Arias e Möller Wolfe. Nelle amichevoli pre-campionato, la squadra allenata dal portoghese Vitor Pereira ha giocato quattro amichevoli collezionando un solo pareggio e tre sconfitte.

La scorsa stagione, il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto soltanto il Community Shield ma, per il resto, è stato abbastanza deludente. L'annata 24/25 dei Citizens è terminata con l'eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi di finale per mano dell'Al-Hilal. Il City, adesso, dispone di nuovi innesti come Tijjani Reijnders, Rayan Cherki ed Ait-Nouri, ma ha salutato una leggenda del club come Kevin De Bruyne, che ha firmato per il Napoli di Antonio Conte a parametro zero. In questo pre-campionato, la squadra inglese ha giocato soltanto l'amichevole contro il Palermo vincendo 0-3 grazie al gol di Erling Haaland e la doppietta di Reijnders.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i rispettivi titolari.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Doherty, Agbadou, T. Gomes; Hoever, Andre, J. Gomes, Möller Wolfe; Arias; Strand Larsen, Munetsi. All: Vitor Pereira

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Gundogan; Bernardo Silva, Cherki, Doku; Haaland. All: Guardiola

Wolverhampton-Manchester City, dove vedere la sfida — Il match tra Wolves e Citizens si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.