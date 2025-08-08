Un tifoso dei Red Devils ha lanciato una raccolta fondi per pagare il cartellino del centrocampista camerunese del Brighton

Giorgio Trobbiani 8 agosto - 18:51

Un tifoso del Manchester United, sul celebre sito di crowdfunding 'GoFundMe' ha lanciato una colletta per raggiungere il prezzo del cartellino di Carlos Baleba, centrocampista del Brighton nel mirino dei Red Devils: ecco che cosa è successo.

Un 'GoFundMe' per Baleba: la trovata di un tifoso del Manchester United — Nelle ultime ore si è parlato molto di un interesse del Manchester United per Carlos Baleba, stella del Brighton. I Red Devils potrebbero però avere una risposta decisamente tosta dalla controparte con una richiesta non inferiore ai 100 milioni di sterline. Ecco perché, su 'GoFundMe', un tifoso del Manchester United ha lanciato una colletta per raccogliere i fondi per acquistare il cartellino del centrocampista del Brighton. Un'idea decisamente singolare che vede, come obiettivo, 120 milioni di sterline, magari per avere del margine in caso di rilanci nelle richieste da parte del Brighton.

Nell'ultima stagione in Premier League, quella che lo ha fatto diventare uno dei giocatori più ambiti di questa estate di calciomercato, Baleba ha collezionato 34 presenze nel campionato inglese mettendo a segno tre reti e fornendo un assist per i suoi compagni di squadra. Non solo, il centrocampista del Brighton si è distinto anche in altre, interessanti, statistiche: 21 sono le occasioni da gol create; 1300 i passaggi effettuati nelle gare disputate; 79 i tackle nei confronti degli avversari; infine, appena 40 i falli commessi nei confronti degli avversari per una media di appena un fallo per partita.

Baleba è un giovane prospetto classe 2004 e potrebbe rappresentare il futuro del Manchester United per molte stagioni a venire, forse è per questo, e vista anche la necessità assoluta di rilancio dopo la scorsa stagione horror, che 'Ian M', il fan misterioso che avviato la colletta, ha deciso di farsi carico di questa richiesta verso il mondo Red Devils.