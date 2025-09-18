Flamengo-Estudiantes, sfida tra giovani talenti: gli argentini più pronti?

Flamengo-Estudiantes, la sfida nella sfida. Chi sono i giovani talenti emergenti dei due club nei quarti di finale di Copa Libertadores?

Gennaro Dimonte 18 settembre - 09:49

Flamengo-Estudiantes è sicuramente la partita più interessante di questi quarti di finale di Copa Libertadores. Due club con una storia unica nei loro paesi e che, ironia del destino, si incrociano per la prima volta. La più classica delle sfide tra Brasile e Argentina torna in auge nel segno del talento e della gioventù. Diamo uno sguardo alle stelle del futuro che possono già incidere al Maracanà di Rio de Janeiro nella notte del 19 settembre alle ore 02:30 italiane.

Flamengo nel segno della continuità dopo il Mondiale per Club — Premesso che diversi giovani in rampa di lancio come Wesley França sono stati ceduti a cifre ottime, in questo caso alla Roma, il Flamengo non ha a disposizione una rosa giovanissima in vista della sfida all'Estudiantes. Tanti i giocatori esperti per i brasiliani, tra cui gli ex Serie A Jorginho, Danilo, Alex Sandro, Matia Vina, Emerson Royal ed Erick Pulgar.

Una difesa di sostanza a cui va ad aggiungersi il talento di Joao Victor. Questo centrale classe 2007 è stato tra i migliori del campionato Under 20 in Brasile e ha debuttato anche in Copa Libertadores. Dotato di un fisico imponente, può rivelarsi utile nel momento di massimo sforzo per difendere un eventuale risultato a favore nel finale e con il tempo si ritaglierà uno spazio da titolare.

Discorso diverso per Evertton Araujo, titolarissimo in campionato al fianco di Jorginho. Il mediano brasiliano classe 2003 avrà il compito di tenere a bada gli avversari e ha caratteristiche simili a Lobotka. Ha anche giocato una partita durante il Mondiale per Club.

In attacco c'è grande curiosità per il possibile impiego da titolare o a gara in corso di Yan Wallace. Anche lui prodotto del settore giovanile del Flamengo, ha già segnato 8 reti di cui due nel Mondiale per Club ed è pronto a spaccare la partita con le sue giocate in area.

Flamengo-Estudiantes, due Under 21 stabili tra i titolari per gli argentini — A differenza del Flamengo, il club di La Plata vanta un mix di giocatori esperti uniti a diversi giovani che si stanno mettendo in mostra. Trai più anziani di questo gruppo troviamo il portiere Fernando Muslera, visto all'opera in Italia soprattutto con la Lazio, e il 40enne Jose Sosa, ex Milan.

In difesa chi è stabilmente nella formazione titolare è il terzino destro Roman Gomez. Classe 2004, il prodotto del settore giovanile dell'Estudiantes è un fedelissimo di Eduardo Dominguez e ha già segnato un gol in campionato. Le sue doti da crossatore e gli inserimenti a palla lontana possono essere un fattore per questa partita.

Certa in mezzo al campo la presenza di Mikel Amondarain. Il 20enne argentino, dopo essersi messo in grande mostra nella Copa Proyeccion riservata ai giovani U20, si è preso un posto da titolare e non vuole più mollarlo. Per lui già otto partite giocate in questa stagione di cui due in Copa Libertadores.

Un fattore a gara in corso può essere Fabricio Perez. Questo giovanissimo talento classe 2005 può essere la variabile impazzita della sfida del Maracanà. Giocatore completo in grado di poter ricoprire tutti i ruoli in attacco, si è rivelato importante nel 2-1 in Clausura contro l'Independiente Rivadavia con un gol e un assist.