derbyderbyderby calcio estero Flamengo-Internacional, dove vedere il derby brasiliano di Libertadores in diretta tv e streaming

SUD AMERICA

Flamengo-Internacional, dove vedere il derby brasiliano di Libertadores in diretta tv e streaming

Flamengo Internacional dove vedere
Ecco dove poter vedere la diretta della partita di andata degli Ottavi di Finale di Copa Libertadores
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Continuano gli Ottavi di Finale della Copa Libertadores. Tra la sera e la notte di oggi 13 agosto e domani 14 si giocheranno le ultime partite della competizione sudamericana. Tra quelle più attese c'è Flamengo-Internacional, in un derby tutto brasiliano. I padroni di casa partono molto favoriti, sia per il fattore campo sia per quello del gioco e delle prestazioni. Ecco dove vedere la partita tra Flamengo e Internacional in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Flamengo ha sorpreso durante il Mondiale per Club e in campionato continua a guidare la classifica. Dopo la competizione internazionale ha disputato 7 gare del Brasileirão, vincendone 5, pareggiandone 1 e perdendone 1. In patria è imbattuto da cinque giornate, anche se in coppa le cose non sono andate per il verso giusto. Nel doppio confronto con l'Atletico Mineiro negli Ottavi di Finale, il Flamengo è uscito sconfitto ai rigori, venendo così eliminato.

Flamengo-Internacional, dove vedere il derby brasiliano di Libertadores in diretta tv e streaming- immagine 2
Filipe Luis, allenatore del Flamengo (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

L'Internacional sta invece vivendo una stagione anonima, Libertadores a parte. Questa è anzi l'unica consolazione fino a questo momento per la squadra di Porto Alegre. In campionato si trova all'undicesimo posto e, come i rivali di questa notte, ha abbandonato la coppa nazionale agli Ottavi di Finale uscendo contro il Fluminense. In campionato è però in netta ripresa. Nelle ultime 6 partite ha vinto 4 volte, pareggiato 1 e perso 1.

Le probabili formazioni

—  

Filipe Luis ha fuori dai disponibili diversi giocatori. Erik Pulgar, Nicolás de la Cruz, Danilo e Michael sono infortunati, mentre Giorgian de Arrascaeta è squalificato. L'ex Atletico Madrid dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Rossi tra i pali. Il neo acquisto Emerson Royal sulla destra, Alex Sandro sulla sinistra e la coppia Ortiz-Pereira centrali. In mediana spazio a Araujo e Jorginho. Sulla trequarti Luiz Araujo, Plata e Lino daranno supporto all'unica punta Pedro.

Flamengo-Internacional, dove vedere il derby brasiliano di Libertadores in diretta tv e streaming- immagine 3
Roger Machado, allenatore dell'Internacional (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Anche Roger Machado ha fuori diversi giocatori. Fernando, Johan Carbonero, Óscar Romero, Gabriel Mercado, Richard e Bruno Gomes sono tutti infortunati. Dovrebbe optare anche lui per il 4-2-3-1 con Rochet in porta. Difesa a quattro con Aguirre, Vitao, Juninho e Bernabei. Il duo di mediana sarà quello formato da Rodríguez e Thiago Maia. Sulla trequarti, il trio Tabata-Alan Patrick-Wesley sarà alle spalle della punta Borré.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Araújo, Jorginho; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Aguirre, Vitao, Juninho, Bernabei; A. Rodríguez, Thiago Maia; Tabata, Alan Patrick, Wesley; Borré. Allenatore: Roger Machado.

Flamengo-Internacional, dove vedere la partita in diretta

—  

La gara d'andata valida per gli Ottavi di Finale della Copa Libertadores e in programma alle 02:30 italiane sarà visibile in diretta streaming sulla nuova piattaforma Como TV. Basterà iscriversi tramite sito o app per poter assistere gratuitamente alla partita.

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA