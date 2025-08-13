Ecco dove poter vedere la diretta della partita di andata degli Ottavi di Finale di Copa Libertadores

Filippo Montoli 13 agosto - 09:30

Continuano gli Ottavi di Finale della Copa Libertadores. Tra la sera e la notte di oggi 13 agosto e domani 14 si giocheranno le ultime partite della competizione sudamericana. Tra quelle più attese c'è Flamengo-Internacional, in un derby tutto brasiliano. I padroni di casa partono molto favoriti, sia per il fattore campo sia per quello del gioco e delle prestazioni. Ecco dove vedere la partita tra Flamengo e Internacional in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Flamengo ha sorpreso durante il Mondiale per Club e in campionato continua a guidare la classifica. Dopo la competizione internazionale ha disputato 7 gare del Brasileirão, vincendone 5, pareggiandone 1 e perdendone 1. In patria è imbattuto da cinque giornate, anche se in coppa le cose non sono andate per il verso giusto. Nel doppio confronto con l'Atletico Mineiro negli Ottavi di Finale, il Flamengo è uscito sconfitto ai rigori, venendo così eliminato.

L'Internacional sta invece vivendo una stagione anonima, Libertadores a parte. Questa è anzi l'unica consolazione fino a questo momento per la squadra di Porto Alegre. In campionato si trova all'undicesimo posto e, come i rivali di questa notte, ha abbandonato la coppa nazionale agli Ottavi di Finale uscendo contro il Fluminense. In campionato è però in netta ripresa. Nelle ultime 6 partite ha vinto 4 volte, pareggiato 1 e perso 1.

Le probabili formazioni — Filipe Luis ha fuori dai disponibili diversi giocatori. Erik Pulgar, Nicolás de la Cruz, Danilo e Michael sono infortunati, mentre Giorgian de Arrascaeta è squalificato. L'ex Atletico Madrid dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Rossi tra i pali. Il neo acquisto Emerson Royal sulla destra, Alex Sandro sulla sinistra e la coppia Ortiz-Pereira centrali. In mediana spazio a Araujo e Jorginho. Sulla trequarti Luiz Araujo, Plata e Lino daranno supporto all'unica punta Pedro.

Anche Roger Machado ha fuori diversi giocatori. Fernando, Johan Carbonero, Óscar Romero, Gabriel Mercado, Richard e Bruno Gomes sono tutti infortunati. Dovrebbe optare anche lui per il 4-2-3-1 con Rochet in porta. Difesa a quattro con Aguirre, Vitao, Juninho e Bernabei. Il duo di mediana sarà quello formato da Rodríguez e Thiago Maia. Sulla trequarti, il trio Tabata-Alan Patrick-Wesley sarà alle spalle della punta Borré.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Araújo, Jorginho; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

INTERNACIONAL (4-2-3-1): Rochet; Aguirre, Vitao, Juninho, Bernabei; A. Rodríguez, Thiago Maia; Tabata, Alan Patrick, Wesley; Borré. Allenatore: Roger Machado.

Flamengo-Internacional, dove vedere la partita in diretta — La gara d'andata valida per gli Ottavi di Finale della Copa Libertadores e in programma alle 02:30 italiane sarà visibile in diretta streaming sulla nuova piattaforma Como TV. Basterà iscriversi tramite sito o app per poter assistere gratuitamente alla partita.