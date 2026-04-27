Poker all'Atletico Mineiro, secondo posto in classifica e settima vittoria consecutiva. È il pazzesco bottino di Leonardo Jardim alla sua prima esperienza sulla panchina del Flamengo. Arrivato solo lo scorso marzo dopo il clamoroso esonero di Filipe Luis, l'ex Monaco, è entrato in un colpo nella storia del club rossonero dopo il successo di ieri sera e adesso punta ad un altro importante traguardo.

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Leonardo Jardim, allenatore del Flamengo (Photo by Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

Flamengo, sette di fila per Jardim: superato Filipe Luis e ora il record di Jorge Jesus

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Contro ogni pronostico, Leonerdo Jardim si è all'improvviso ritrovato sulla panchina del. La squadra che lo scorso anno aveva dominato il calcio sudamericano aveva deciso di esonerare l'artefice dell'anno solare,, dopo il KO nella Supercoppa del Brasile per 2-0 contro ile nella doppia sfida di Recopa Sudamericana contro gli argentini del. Il giorno prima, come ricordiamo, i Mengao avevano vinto 8-0 contro ilUna decisione che ha letteralmente sorpreso il mondo del calcio brasiliano. Ma il neo allenatore non sta proprio facendo rimpiangere l'exe i risultati ottenuti lo dimostrano. Dopo la vittoria di ieri sera contro l'(un roboante 4-0), i rossoneri si sono portanti al secondo posto, dietro il, a 26 punti (una partita in meno rispetto ai Verdao) frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 KO.

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Di queste otto vittoria, però, bisogna dire che quella di ieri è stata la settima consecutiva. Un risultato che fa entrare Jardim nella storia del club rossonero. Con il successo di ieri, infatti, ha superato il record proprio dell'ex Filipe Luis, fermo a 6. Prossimo traguardo saranno le 10 vittorie di fila di Jorge Jesus. In poco tempo, il tecnico portoghese si già ritagliato uno spazio importante nella storia dei Mengao. E siamo solo all'inizio.

La striscia di vittorie

Flamengo 3-1 Santos

Cusco 0-2 Flamengo

Fluminense 1-2 Flamengo

Flamengo 4-1 Independiente Medellín

Flamengo 2-0 Bahia

Flamengo 2-1 Vitória

Atletico Mineiro 0-4 Flamengo

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