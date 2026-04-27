Con il poker inflitto all'Atletico Mineiro, il neo allenatore dei rossoneri è arrivato a 7 successi di fila: superato l'ex Filipe Luis
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Poker all'Atletico Mineiro, secondo posto in classifica e settima vittoria consecutiva. È il pazzesco bottino di Leonardo Jardim alla sua prima esperienza sulla panchina del Flamengo. Arrivato solo lo scorso marzo dopo il clamoroso esonero di Filipe Luis, l'ex Monaco, è entrato in un colpo nella storia del club rossonero dopo il successo di ieri sera e adesso punta ad un altro importante traguardo.
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Flamengo, sette di fila per Jardim: superato Filipe Luis e ora il record di Jorge JesusContro ogni pronostico, Leonerdo Jardim si è all'improvviso ritrovato sulla panchina del Flamengo. La squadra che lo scorso anno aveva dominato il calcio sudamericano aveva deciso di esonerare l'artefice dell'anno solare, Filipe Luis, dopo il KO nella Supercoppa del Brasile per 2-0 contro il Corinthians e nella doppia sfida di Recopa Sudamericana contro gli argentini del Lanús. Il giorno prima, come ricordiamo, i Mengao avevano vinto 8-0 contro il Madureira.
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Di queste otto vittoria, però, bisogna dire che quella di ieri è stata la settima consecutiva. Un risultato che fa entrare Jardim nella storia del club rossonero. Con il successo di ieri, infatti, ha superato il record proprio dell'ex Filipe Luis, fermo a 6. Prossimo traguardo saranno le 10 vittorie di fila di Jorge Jesus. In poco tempo, il tecnico portoghese si già ritagliato uno spazio importante nella storia dei Mengao. E siamo solo all'inizio.
La striscia di vittorie
- Flamengo 3-1 Santos
- Cusco 0-2 Flamengo
- Fluminense 1-2 Flamengo
- Flamengo 4-1 Independiente Medellín
- Flamengo 2-0 Bahia
- Flamengo 2-1 Vitória
- Atletico Mineiro 0-4 Flamengo
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