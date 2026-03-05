Il Flamengo, attualmente detentore dei titoli di Campione del Brasile e del Sudamerica, ha scelto il nuovo allenatore e si tratta del portoghese Leonardo Jardim. Soltanto pochi giorni fa, infatti, la squadra di Rio de Janeiro ha deciso di esonerare Filipe Luis che, nonostante i sei titoli vinti in quasi un anno e mezzo, nel corso del mese di febbraio ha perso due finali, quella di Supercoppa Brasiliana contro il Corinthians e della Recopa Sudamericana contro gli argentini del Lanús. Jardim ha già guidato la squadra rossonera in occasione della seduta di allenamento di ieri e, nel corso della giornata odierna, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione.