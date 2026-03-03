Nonostante l'incredibile vittoria con ben otto gol di scarto di stanotte nella semifinale del Campionato Carioca, il club rossonero ha deciso di esonerare il brasiliano

Jacopo del Monaco 3 marzo - 11:17

Il Flamengo, squadra Campione del Brasile nonché del Sudamerica, ha deciso di esonerare il proprio allenatore, vale a dire Filipe Luis. I rossoneri, infatti, sono arrivato a questa conclusione a causa delle due finali perse nel mese scorso. Tra l'altro, proprio questa notte, il Mengão ha giocato la semifinale di ritorno del Campionato Carioca in casa del Madureira, contro cui ha vinto 0-8. Nonostante questa larga vittoria e la qualificazione per la finale di domenica 8 marzo contro il Fluminense, i rossoneri hanno sollevato dall'incarico l'ex terzino.

Flamengo, Filipe Luis esonerato dopo la qualificazione alla finale — Di seguito, il comunicato ufficiale del Flamengo riguardante l'esonero del tecnico brasiliano: "Il Clube de Regatas do Flamengo informa che, a partire da questo martedì (3), Filipe Luís non sarà più alla guida della squadra professionistica. Insieme a lui, anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico) lasciano il club.

Il Flamengo ringrazia l'ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica".

Durante lo scorso mese, il Mengão ha perso ben due finali: Supercoppa brasiliana il 1° febbraio, sconfitta per 0-2 contro il Corinthians; Recopa Sudamericana, persa contro gli argentini del Lanús con la sconfitta per 1-0 all'andata e quella di ritorno per 2-3, dopo i tempi supplementari con tanto di terzo gol preso al minuto 122. Dopo quindici mesi e sei titoli vinti, tra i quali spiccano la Copa Libertadores vinti lo scorso anno, termina l'avventura dell'ex Chelsea sulla panchina dei rossoneri.

Questa notte, il brasiliano ha allenato per l'ultima volta i rossoneri nella semifinale di ritorno del Campionato Carioca disputata in casa del Madureira. All'andata il Mengão ha vinto 3-0 coi gol di de la Cruz, de Arrascaeta ed Araújo. Stanotte, invece, il Flamengo ha stravinto contro i propri avversari con un incredibile 0-8 grazie alla doppietta dell'ex Milan Lucas Paquetá, l'autorete di Jean Vianna de Matos, il poker di Pedro e la rete dell'ex Atlético Madrid Samuel Lino segnata al minuto 88. Grazie al risultato totale dei due match, i rossoneri hanno ottenuto la qualificazione per la finale, dove affronteranno il Fluminense domenica 8 marzo alle ore 22:00.