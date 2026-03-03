La sfida principale del Siviglia sarà mantenere alta l'asticella della concentrazione per prolungare questo slancio fino al termine della stagione

Samuele Dello Monaco 3 marzo - 11:10

Il Siviglia sembra aver finalmente trovato la giusta rotta in questa seconda metà di stagione, dimostrando una regolarità di rendimento che era mancata in modo preoccupante nei mesi precedenti. La squadra andalusa sta attraversando un momento di forma eccellente, un vero e proprio punto di svolta per il campionato che restituisce serenità e speranza ai tifosi presenti sugli spalti del Ramón Sánchez-Pizjuán.

I dati delle ultime partite — Il dato più significativo che emerge analizzando le prestazioni recenti è l'incredibile solidità ritrovata dal gruppo. Nelle ultime settimane, infatti, la formazione biancorossa ha incassato una sola sconfitta nelle ultime sette partite disputate. Si tratta di un rullino di marcia impressionante, soprattutto se paragonato alle difficoltà strutturali e ai cali di tensione vissuti nella fase iniziale della Liga. Questa inversione di tendenza non è frutto del caso, ma di un lavoro profondo sulla tenuta mentale e sull'organizzazione tattica, che ha permesso alla squadra di non disunirsi neanche di fronte agli avversari più ostici.

A confermare questo stato di grazia c'è un altro dato inequivocabile: il Siviglia vanta ora una striscia di quattro partite consecutive a punti. Aver inanellato quattro risultati utili di fila (combinando vittorie e pareggi strategici) significa aver trovato un equilibrio fondamentale e una rinnovata fiducia nei propri mezzi. Continuare a sommare punti in ogni turno è la chiave per scalare la classifica, allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose e ritrovare la tranquillità necessaria per esprimere un buon calcio.

La costanza del Siviglia — Lo spogliatoio sa bene che la costanza di rendimento è il fattore determinante in un torneo lungo e logorante come quello spagnolo. Rispetto al girone d'andata, la retroguardia concede molti meno spazi, il centrocampo filtra le ripartenze avversarie con maggiore efficacia e la squadra nel suo complesso dimostra una coesione che in passato sembrava smarrita, lottando con grinta su ogni singolo pallone.

La regolarità ritrovata non è solo un concetto astratto, ma si traduce in numeri chiari e incontrovertibili. Aver limitato i danni a una sola caduta in sette gare e aver mantenuto il passo ininterrottamente negli ultimi quattro turni dimostra che il peggio è ormai alle spalle.