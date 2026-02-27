In una notte storica per il calcio sudamericano, il Lanus batte il Flamengo a Rio de Janeiro e si laurea campione della Recopa Sudamericana. Con un punteggio complessivo di 4-2, gli argentini hanno resistito agli attacchi dei brasiliani trovando la vittoria in una partita piena di emozioni.
LA PARTITA
Impresa Lanus, ribalta il Flamengo ai supplementari e vince la Recopa Sudamericana 2026
Flamengo-Lanus, che partita!—
La gara è stata un vero e proprio film, ricco di colpi di scena. All'andata il Lanus era riuscito a battere il Flamengo per 1-0, e si è presentato al Maracana forte di questo risultato. Ed è passata anche in vantaggio, con il gol di Rodrigo Castillo. Ma, forti della spinta del pubblico di casa, i Brasiliani hanno ribaltato il match, con i gol di De Arrascaeta prima e Jorginho poi. 2-1, partita riequilibrata e tempi supplementari. Qui tutto il carattere argentino è venuto fuori, e la squadra di Mauricio Pellegrino ha dato una prova di forza e resistenza fuori dal comune. Al 118esimo minuto Josè Canale ha pareggiato il match con un colpo di testa, e al 122esimo minuto Aquino, con un'azione individuale, ha messo a segno il definitivo 3-2.
Una vittoria di carattere—
La gara a cui abbiamo assistito è stata la più classica delle sfide Davide contro Golia. Il Flamengo era strafavorito e poteva contare su stelle come Paquetà e Jorginho. Ma si sa, nel calcio non sempre vince il più forte. Gli argentini si sono presentati in Brasile per ribaltare tutti i pronostici, rendendosi protagonisti di una prova eroica. E le prestazioni del portiere Losada e dei difensori Izquierdos e Canale ne sono la dimostrazione evidente. Il Lanus è riuscita a conquistare il trofeo nonostante solo il 23% di possesso palla, il che rende la gara degli argentini ancor più stoica. Mauricio Pellegrino e i suoi hanno compiuto un'impresa storica. Grazie al "Maracanazo", il Lanus conquista la Recopa Sudamericana per la prima volta nella sua storia mettendo in bacheca il quarto trofeo internazionale.
