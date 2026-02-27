derbyderbyderby calcio estero Impresa Lanus, ribalta il Flamengo ai supplementari e vince la Recopa Sudamericana 2026

LA PARTITA

Impresa Lanus, ribalta il Flamengo ai supplementari e vince la Recopa Sudamericana 2026 - immagine 1
Dopo la vittoria per 1-0 in casa, il Lanus si presenta in Brasile e batte il Flamengo 3-2 vincendo la Recopa Sudamericana. Mauricio Pellegrino ha portato gli argentini a battere un avversario nettamente più forte contro ogni pronostico.
Francesco Di Chio

In una notte storica per il calcio sudamericano, il Lanus batte il Flamengo a Rio de Janeiro e si laurea campione della Recopa Sudamericana. Con un punteggio complessivo di 4-2, gli argentini hanno resistito agli attacchi dei brasiliani trovando la vittoria in una partita piena di emozioni.

Impresa Lanus, ribalta il Flamengo ai supplementari e vince la Recopa Sudamericana 2026- immagine 2
RIO DE JANEIRO, BRASILE – 26 FEBBRAIO 2026: Carlos Izquierdoz ed Eduardo Salvio del Lanús sollevano il trofeo dei Campioni dopo aver vinto la partita di CONMEBOL Recopa 2026 tra Flamengo e Lanús allo Stadio Maracanã, il 26 febbraio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Flamengo-Lanus, che partita!

La gara è stata un vero e proprio film, ricco di colpi di scena. All'andata il Lanus era riuscito a battere il Flamengo per 1-0, e si è presentato al Maracana forte di questo risultato. Ed è passata anche in vantaggio, con il gol di Rodrigo Castillo. Ma, forti della spinta del pubblico di casa, i Brasiliani hanno ribaltato il match, con i gol di De Arrascaeta prima e Jorginho poi. 2-1, partita riequilibrata e tempi supplementari. Qui tutto il carattere argentino è venuto fuori, e la squadra di Mauricio Pellegrino ha dato una prova di forza e resistenza fuori dal comune. Al 118esimo minuto Josè Canale ha pareggiato il match con un colpo di testa, e al 122esimo minuto Aquino, con un'azione individuale, ha messo a segno il definitivo 3-2.

Una vittoria di carattere

La gara a cui abbiamo assistito è stata la più classica delle sfide Davide contro Golia. Il Flamengo era strafavorito e poteva contare su stelle come Paquetà e Jorginho. Ma si sa, nel calcio non sempre vince il più forte. Gli argentini si sono presentati in Brasile per ribaltare tutti i pronostici, rendendosi protagonisti di una prova eroica. E le prestazioni del portiere Losada e dei difensori Izquierdos e Canale ne sono la dimostrazione evidente. Il Lanus è riuscita a conquistare il trofeo nonostante solo il 23% di possesso palla, il che rende la gara degli argentini ancor più stoica. Mauricio Pellegrino e i suoi hanno compiuto un'impresa storica. Grazie al "Maracanazo", il Lanus conquista la Recopa Sudamericana per la prima volta nella sua storia mettendo in bacheca il quarto trofeo internazionale.

