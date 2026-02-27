Flamengo-Lanus, che partita!

La gara è stata un vero e proprio film, ricco di colpi di scena. All'andata il Lanus era riuscito a battere il Flamengo per 1-0, e si è presentato al Maracana forte di questo risultato. Ed è passata anche in vantaggio, con il gol di Rodrigo Castillo. Ma, forti della spinta del pubblico di casa, i Brasiliani hanno ribaltato il match, con i gol di De Arrascaeta prima e Jorginho poi. 2-1, partita riequilibrata e tempi supplementari. Qui tutto il carattere argentino è venuto fuori, e la squadra di Mauricio Pellegrino ha dato una prova di forza e resistenza fuori dal comune. Al 118esimo minuto Josè Canale ha pareggiato il match con un colpo di testa, e al 122esimo minuto Aquino, con un'azione individuale, ha messo a segno il definitivo 3-2.