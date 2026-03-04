Lanus-Boca Juniors: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 4 marzo - 11:08

La sfida tra Lanús e Boca Juniors, in programma nella notte del 5 marzo e valida per la Primera División argentina (calcio d’inizio alle 01:00 del 5 marzo), mette di fronte due squadre separate da pochi punti in classifica e reduci da risultati recenti simili: il Boca non vince da 4 turni, il Lanús non se la passa meglio, anche se in Recopa Sudamericana ha battuto a sorpresa il Flamengo in finale.

Lanus-Boca Juniors: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv — La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Lanús — Il Lanús arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Defensa y Justicia, gara in cui ha mantenuto il 65% di possesso palla trovando il gol con Walter Bou; nelle ultime dieci partite di campionato il bilancio è di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con una media di 1,4 reti segnate e altrettante subite, mentre in casa ha ottenuto 7 successi nelle ultime 10 gare disputate davanti al proprio pubblico.

Qui Boca Juniors — Il Boca Juniors, attualmente poco sopra in graduatoria con 9 punti in 7 partite, è reduce dall’1-1 casalingo contro il Gimnasia Mendoza, match con il 70% di possesso e rete di Miguel Merentiel; nelle ultime dieci gare di campionato ha collezionato 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, segnando però in media meno di un gol a partita (0,9) e subendone soltanto 0,6, dato che evidenzia una fase difensiva più compatta rispetto agli avversari.

Probabili formazioni — Lanús (4-2-3-1): Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Cardozo, Medina, Salvio, Watson, Carrera, Bou.

Boca Juniors (4-3-1-2): Marchesín, Weigandt, di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro.

