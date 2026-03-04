I padroni di casa vogliono avvicinarsi alla top 10 della classifica, mentre gli ospiti hanno come obiettivo la permanenza nella zona Champions

Jacopo del Monaco 4 marzo - 10:11

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra il Newcastle ed il Manchester United e, nel paragrafo che segue, troverete le infortunio sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 29 della Premier League. La partita, che si disputerà presso il St. James' Park, avrà inizio alle ore 21:15. Nel girone d'andata, le due squadre hanno giocato contro a fine dicembre ed i Red Devils hanno vinto di misura grazie alla rete dell'ex Lecce Dorgu.

Newcastle-Manchester United, dove vedere la sfida — L'incontro di questa sera metterà in palio tre punti che possono risultare importanti ai fini della classifica. La squadra di casa vuole avvicinarsi alla top 10 della massima divisione inglese, mentre gli ospiti hanno intenzione di restare in zona Champions. Il match che metterà di fronte il Newcastle ed il Manchester United si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport 257 ed in streaming su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club all'incontro — In questo momento, il Newcastle allenato da Eddie Howe si trova alla posizione numero 13 nella classifica della massima divisione inglese con i suoi 36 punti. Negli ultimi impegni stagionali, i Magpies hanno giocato in tre competizioni differenti: FA Cup, vittoria per 1-3 contro l'Aston Villa e conseguente passaggio del turno; Play-off di Champions League, due vittorie per 1-6 e 3-2 contro il Qarabag ed ed accesso agli ottavi di finale; campionato, dove ha ottenuto due sconfitte contro Manchester City (2-1) ed Everton (2-3).

Il Manchester United guidato dall'ex centrocampista Michael Carrick, dal canto suo, occupa il terzo posto in classifica avendo totalizzato 51 punti, a pari merito con l'Aston Villa nonché a -8 dai cugini del City. Dall'arrivo del nuovo tecnico, i Red Devils non hanno ancora perso un incontro e, nelle ultime cinque giornate della Premier League, hanno ottenuto un solo pareggio, quello per 1-1 contro il West Ham, e quattro vittorie contro Fulham (3-2), Tottenham (2-0), Everton (0-1) e Crystal Palace (2-1).

Probabili formazioni — I padroni di casa, causa infortunio, dovranno fare a meno di diversi giocatori come Schär, Miley, Livramento, Guimarães, Krafth e Ramsey. La squadra ospite, invece, non potrà contare sugli infortunati Dorgu, de Ligt, Mount e Martínez, mentre sono in dubbio Shaw e Maguire.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon. Allenatore: Howe

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Yoro, Shaw; Mainoo, Casemiro; Mbeumo, B. Fernandes, Cunha; Šeško. Allenatore: Carrick