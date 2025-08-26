Clamoroso record per il calcio brasiliano, i Mengão vincono con otto reti di scarto sui Leão da Barra

Giammarco Probo 26 agosto - 16:15

Un'altra leggendaria notte in Sudamerica! In Brasile si è consumato un altro storico record: il Flamengo ha battuto il Vitoria per 8-0, il risultato ampio in una singola partita del campionato brasiliano dal 1984, la prima da quando è a girone unico (riforma del 2003). Questa è la terza vittoria con più gol di scarto della storia della competizione, dietro a quelle del Corinthians per 10-1 sul Tiradentes (1983) e del Vasco per 9-0 sul Tuna Luso (1984).

Flamengo-Vitoria 8 a 0: una partita da record — Assieme a Flamengo Vitoria in Brasile, sono altre le maggiori sconfitte nella storia per quanto riguarda il campionato sudamericano:

1983 - Corinthians 10-1 Tiradentes

1984 - Vasco 9-0 Tuna Luso

2025 - Flamengo 8-0 Vitória

1982 - Guarani 8-0 River

1981 - Flamengo 8-0 Fortaleza

Prima della goleada rifilata al Vitoria nella partita di ieri sera, la vittoria più ampia di una squadra nel Brasileirão (da quando è a girone unico) era stata per 7-0. Risultato che si è ripetuto in tre occasioni: São Paulo 7-0 Paysandu (2004), Goiás 7-0 Juventude (2003) e Bahia 0-7 Cruzeiro (2003).

Un risultato che ovviamente è destinato a rimanere nella storia del campionato brasiliano. Da un lato, la sconfitta - con goleada - sarà dura da digerire per i Leão da Barra, che si trova in zona retrocessione; dall'altro, invece, i Mengão si godono la vittoria e festeggiano sia la vittoria schiacciante che il record che rimarrà impresso nella memoria collettiva dei tifosi brasiliani. Una chiara dimostrazione di forza da parte della squadra di Filipe Luis che guida la classifica della Serie A brasiliana con 46 punti.

Tra i grandi protagonisti della serata del Maracana c'è anche l'ultimo rinforzo ai rossoneri, arrivato dall'Atletico Madrid. Si tratta di Samuel Lino che ha aperto il festival del gol al secondo minuto di gioco e autore di una doppietta personale.