Nel corso della giornata di oggi, il Flamengo ha raggiunto un nuovo ed importante accordo di sponsorizzazione. Il club brasiliano ha come nuovo sponsor Betano, agenzia di scommesse sportive con sede in Grecia nonché sponsor del Brasileirao, ovvero la massima competizione nazionale. I rossoneri di Rio de Janeiro riceveranno un'importante cifra annuale: 40 milioni di euro.

Come riportato dal sito brasiliano O Globo, il Flamengo ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'agenzia di scommesse sportive Betano. Con questa nuova collaborazione, il Mengao guadagnerà la più alta cifra annua nella storia del calcio brasiliano grazie ad uno sponsor: 250 milioni di real brasiliani , che tradotti in euro sono circa 40 milioni. Tale cifra permetterà alla squadra di Rio de Janeiro di eguagliare l' Atlético Madrid , che guadagna la stessa cifra grazie alla compagnia aerea saudita Riyadh Air . Secondo un sondaggio effettuato da The Sponsor, i rossoneri superano così più della metà dei club della Premier League per quanto riguarda i guadagni dal main sponsor. In sterline, infatti, il Flamengo prenderebbe 34 milioni e supera anche club importanti: Newcastle , 23,6 milioni; Aston Villa ; 23,2 milioni; Everton e West Ham , che guadagnano quasi 14 milioni.

Tra i club della massima competizione inglese, solo in sei superano il guadagno del Mengao. Tra queste squadre, ovviamente, ci sono le più importanti come Liverpool, le due di Manchester e le tre di Londra, ovvero Chelsea, Arsenal e Tottenham. Il club allenato da Filipe Luis non solo aveva già un vantaggio in termini di classifica in campionato, ma col nuovo sponsor avrà anche un vantaggio a livello economico. Dopo i rossoneri, solo il Corinthians (103 milioni di real con Lucky Sports) ed il Palmeiras (100 milioni grazie a Sportingbet) guadagnano di più delle altre squadre in Brasile.