La stagione del Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. i Red Devils sono reduci da una quindicesima posizione raggiunta in Premier League la scorsa stagione e alla prima di campionato è arrivata una pesante sconfitta contro l'Arsenal. Come se l'aria nella sponda rossa di Manchester non fossa già pesante, quest'oggi è stata anche vandalizzata un'immagine di Alejandro Garnacho nei pressi di Old Trafford. L'argentino era considerato un simbolo del futuro dello United, ma stagioni sottotono ed il possibile trasferimento al Chelsea, hanno fatto imbestialire i tifosi Reds.