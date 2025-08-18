La stagione del Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. i Red Devils sono reduci da una quindicesima posizione raggiunta in Premier League la scorsa stagione e alla prima di campionato è arrivata una pesante sconfitta contro l'Arsenal. Come se l'aria nella sponda rossa di Manchester non fossa già pesante, quest'oggi è stata anche vandalizzata un'immagine di Alejandro Garnacho nei pressi di Old Trafford. L'argentino era considerato un simbolo del futuro dello United, ma stagioni sottotono ed il possibile trasferimento al Chelsea, hanno fatto imbestialire i tifosi Reds.
Tensione Reds
Garnacho verso il Chelsea: i tifosi dello United vandalizzano un suo poster vicino Old Trafford
Il futuro di Garnacho—
Garnacho è diventato il centro delle frustrazioni dei tifosi, sia dentro che furi dal campo e sta per lasciare il club. Attaccare lo striscione del calciatore argentino, in questo momento, è senz'altro un punto di non ritornare tra lui ed il club, segnando la fine di una relazione che sembrava promettere molto. Dunque, parte in salita la stagione della formazione di Ruben Amorim, che oltre ad una sconfitta già incassata dovrà pure sopperire ad una pesante lacuna tecnica, dato che Garnacho era l'attaccante più frizzante ed imprevedibile della squadra. Al Chelsea, il ventunenne raggiungerà Cole Palmer, Joao Pedro, il connazionale Enzo Fernández e il restante della rosa che appena il mese scorso s'è laureata non solo campione in Conference League, ma anche nel Mondiale per Club. Ponendo basi solidissime per quanto riguarda il futuro del club.
Nonostante ci sia ancora una lieve divergenza tra le parti per quanto riguarda l'offerta del Chelsea ed il prezzo fissato dallo United, filtra ottimismo circa la buona conclusione della trattativa. Per il momento Garnacho attende che i due club arrivino ad un accordo, con il pensiero fisso di vestire al più presto la maglia Blues.
