Leeds United-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Sta per arrivare alla conclusione la prima giornata della massima competizione inglese, coi due club che puntano ai tre punti

Jacopo del Monaco 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 12:52)

La sfida di questa sera tra il Leeds United e l'Everton chiuderà la prima giornata della Premier League2025/2026 ed ecco dove si potrà vedere. Alle ore 21:00, i due club scenderanno in campo presso l'Elland Road.

La situazione delle due squadre prima del match — La scorsa stagione, il Leeds United del tedesco Daniel Farke ha vinto la Championship, ovvero la seconda divisione inglese. I Peacocks hanno collezionato ben 100 punti così come il Burnley. In questa sessione di calciomercato, hanno ceduto diversi giocatori in prestito e hanno rinforzato la squadra con nuovi innesti: per esempio Jaka Bijol dall'Udinese; Lucas Perri dall'Olympique Lione; Sean Longstaff dal Newcastle; Dominic Calvert-Lewin, arrivato a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza all'Everton. Il Leeds, durante il pre-campionato, ha giocato tre amichevoli collezionando altrettanti pareggi contro Manchester United, Villarreal e Milan.

L'Everton di David Moyes, invece, ha chiuso la sua annata in Premier League al 13° posto. La prima novità per il club di Liverpool riguarda lo stadio: addio al Goodison Park, che andrà alla squadra femminile, e passaggio all'Hill Dickinson Stadium. In questi mesi, i Toffees hanno preso diversi giocatori come Aznou da Bayern Monaco, Dewsbury-Hall dal Chelsea e Jack Grealish in prestito dal Manchester City. In uscita, invece, hanno salutato giocatori come il sopra citato Calvert-Lewin, Begović e Doucouré e Young. Negli ultimi mesi, l'Everton ha giocato diversi amichevoli e non ne ha vinta una.

Probabili formazioni — Mentre l'Everton dovrebbe schierare i suoi titolari, il Leeds non potrà affidarsi a Bijol: lo sloveno, durante l'ultima partita di Serie A contro la Fiorentina, è stato espulso e, quindi, dovrà aspettare una settimana per esordire in Premier.

LEEDS UNITED (4-3-3): Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Tanaka; James, Piroe, Gnonto. All: Farke

EVERTON (4-3-3): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Dewsbury-Hall, Garner, Gueye; Alcaraz, Beto, Ndiaye. All: Moyes

Leeds United-Everton, dove vedere la sfida — La sfida tra la neo-promossa ed i Toffees si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio e su Sky Sport 4K. In streaming, invece, il match della massima competizione inglese sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.