La sfida di questa sera tra il Leeds United e l'Everton chiuderà la prima giornata della Premier League2025/2026 ed ecco dove si potrà vedere. Alle ore 21:00, i due club scenderanno in campo presso l'Elland Road.
Premier League
Leeds United-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
La situazione delle due squadre prima del match—
La scorsa stagione, il Leeds United del tedesco Daniel Farke ha vinto la Championship, ovvero la seconda divisione inglese. I Peacocks hanno collezionato ben 100 punti così come il Burnley. In questa sessione di calciomercato, hanno ceduto diversi giocatori in prestito e hanno rinforzato la squadra con nuovi innesti: per esempio Jaka Bijol dall'Udinese; Lucas Perri dall'Olympique Lione; Sean Longstaff dal Newcastle; Dominic Calvert-Lewin, arrivato a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza all'Everton. Il Leeds, durante il pre-campionato, ha giocato tre amichevoli collezionando altrettanti pareggi contro Manchester United, Villarreal e Milan.
L'Everton di David Moyes, invece, ha chiuso la sua annata in Premier League al 13° posto. La prima novità per il club di Liverpool riguarda lo stadio: addio al Goodison Park, che andrà alla squadra femminile, e passaggio all'Hill Dickinson Stadium. In questi mesi, i Toffees hanno preso diversi giocatori come Aznou da Bayern Monaco, Dewsbury-Hall dal Chelsea e Jack Grealish in prestito dal Manchester City. In uscita, invece, hanno salutato giocatori come il sopra citato Calvert-Lewin, Begović e Doucouré e Young. Negli ultimi mesi, l'Everton ha giocato diversi amichevoli e non ne ha vinta una.
Probabili formazioni—
Mentre l'Everton dovrebbe schierare i suoi titolari, il Leeds non potrà affidarsi a Bijol: lo sloveno, durante l'ultima partita di Serie A contro la Fiorentina, è stato espulso e, quindi, dovrà aspettare una settimana per esordire in Premier.
LEEDS UNITED (4-3-3): Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Tanaka; James, Piroe, Gnonto. All: Farke
EVERTON (4-3-3): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Dewsbury-Hall, Garner, Gueye; Alcaraz, Beto, Ndiaye. All: Moyes
Leeds United-Everton, dove vedere la sfida—
La sfida tra la neo-promossa ed i Toffees si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio e su Sky Sport 4K. In streaming, invece, il match della massima competizione inglese sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA