Leeds United-Everton, i precedenti tra i due club della Premier League

Dalla stagione 1924/1925 ad oggi, Peacocks e Toffees si sono affrontati per 117 volte ed i padroni di casa hanno più vittorie dei loro avversari: 52 , ben venti più dell'Everton. I match terminati in partita sono 33 ed il Leeds United, tra l'altro, non vince contro i Toffees dalla partita di campionato giocata a Liverpool il 28 novembre 2020 , quando la sfida è stata decisa da una rete di Raphinha , oggi una delle stelle del Barcellona e candidato al Pallone d'Oro 2025 . Anche per quanto riguarda i gol i padroni di casa di questa sera sono avanti, visto che ne hanno segnati 168 mentre l'Everton è a 148 .

Le statistiche in campionato

Prendendo in considerazione le sfide in campionato tra i due club inglesi, quindi tra la vecchia First Division e l'attuale Premier League, i precedenti sono stati 104 e, ovviamente, i Peacocks possono ancora contare sulle statistiche: 46 vittorie e 30 pareggi; mentre l'Everton ha avuto successo 28 volte. Considerando soltanto le sfide in campionato che si sono giocate in casa del Leeds United, le due squadre si sono affrontate 52 volte. La squadra di Farke ha ottenuto la vittoria 34 volte ed i pareggi tra i due club sono fermi a 14. Tra First Division e Premier, l'Everton ha vinto in casa del Leeds soltanto 4 volte. La prima di queste risale all'1-3 della stagione 1926/1927 mentre l'ultimo successo è stato un 1-2 dell'annata 2020/2021. I Peacocks, dal canto loro, non vincono una partita di campionato in casa contro i Toffees dal 3-2 datato 19 dicembre 2001.