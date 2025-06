Flamengo vs Los Angeles FC: tre “italiani” in campo

Il Club World Cup 2025 ha proiettato il match fra Flamengo e il Los Angeles FC sotto i riflettori mondiali, mettendo al centro tre protagonisti "italiani", vista la loro esperienza in Serie A. In campo, stanotte, si sono sfidati Jorginho, Danilo e Giroud, che nel recente passato hanno giocato in Italia con grandi squadre.

Italiani in campo in Flamengo-LAFC

Jorginho, il metronomo ritrovato Nato a Imbituba, in Brasile, ma cresciuto calcisticamente in Italia, Jorginho ha mosso i primi passi nel Verona, affermandosi tra il 2011 e il 2013 come uno dei centrocampisti più intelligenti del panorama europeo. La definitiva consacrazione è arrivata con il passaggio al Napoli, dove sotto la guida di Sarri è diventato il regista perfetto: geometrie, visione e precisione nel palleggio.

Nel 2018 ha seguito l’allenatore al Chelsea, conquistando in pochi anni Europa League, Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per Club, oltre al prestigioso premio individuale di UEFA Men’s Player of the Year nel 2021. Lo stesso anno, ha trionfato con l'Italia agli Europei, dimostrando come un calciatore brasiliano potesse diventare simbolo dell’estetica azzurra. Dopo un’esperienza positiva all’Arsenal, nel 2025 ha scelto di tornare in patria per indossare la maglia del Flamengo. “Chiudo un cerchio, torno da dove tutto è cominciato”, ha detto al suo arrivo. Oggi, guida il centrocampo rubronegro con la consueta lucidità.

Olivier Giroud, bomber d’esperienza Classe 1986, francese, Olivier Giroud ha avuto una carriera sorprendente e longeva. Esploso nel Montpellier, con cui ha vinto un clamoroso campionato di Ligue 1 nel 2012, è diventato simbolo della nazionale francese, con cui ha vinto il Mondiale 2018 e la Nations League 2021, diventando nel frattempo capocannoniere all-time dei Bleus.

In Premier League ha indossato le maglie dell’Arsenal e del Chelsea, vincendo FA Cup, Europa League e soprattutto la Champions League nel 2021. Nel 2021 è approdato al Milan, dove ha avuto un impatto immediato: 11 gol alla prima stagione, compresi quelli decisivi nel derby che spalancarono le porte allo Scudetto 2021-22. Dopo tre stagioni in rossonero, nel 2024 ha firmato con il Los Angeles FC, diventando subito il terminale offensivo della squadra californiana. “Voglio dimostrare che si può fare la differenza anche a 38 anni, basta volerlo”, ha detto. E con le sue reti sta guidando il LAFC nel Mondiale per Club.

Tre "italiani" in America — In uno stadio americano, le storie di Jorginho, Danilo e Giroud si sono intrecciate: tre percorsi europei – Azzurro, bianconero e rossonero-blues – approdati a Flamengo e LAFC per una competizione che celebra la globalizzazione del calcio. Diversi per ruolo, nazionalità e stile, ma accomunati dalla capacità di adattarsi e vincere. E, soprattutto, accomunati dall'esperienza in Italia. Le loro strade si incrociano oggi in America, dove il Club World Cup 2025 rappresenta non solo un trofeo, ma anche un simbolo di come il calcio abbia superato le frontiere e unito le esperienze in un'unica narrazione globale.