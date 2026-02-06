Flick: “Siamo il Barcellona e puntiamo a vincere tutti i trofei”

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, nella serata del Gran Galà del Mundo Deportivo ha confermato che l'obiettivo è vincere ogni trofeo

Giammarco Probo 6 febbraio - 11:57

Nella serata di ieri, si è svolta la 78esima edizione del Gran Galà di Mundo Deportivo, occasione perfetta per ribadire ambizioni e identità del Barcellona del mister tedesco Hansi Flick. L'attuale allenatore dei blaugrana nella scorsa stagione è stato protagonista grande protagonista in Spagna, riportando il club ai fasti degli anni migliori.

Le dichiarazioni di Hansi Flick sugli obbiettivi stagionali — SUPERCOPPA DI SPAGNA -"Vincere il primo titolo è stato grandioso per noi e per i tifosi, soprattutto contro il Real Madrid. Ma alla fine siamo il Barcellona e dobbiamo lottare per tutto, questa squadra deve alzare trofei ogni anno. Abbiamo l’opportunità di competere per ogni trofeo ed è questo quello che vogliamo".

IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE - "Stiamo lavorando per migliorare sempre di più, di giorno in giorno. Dobbiamo curare anche le cose più "banali" per crescere davvero. Abbiamo la possibilità di vincere la Champions: è un obiettivo oltre che importante, è pur sempre la coppa che ogni club sogna di vincere e lavoriamo per riportare a Barcellona. Con i tifosi al nostro fianco diventa una combinazione speciale, tutti insieme verso un grande obiettivo”.

IL LEGAME CON I TIFOSI -"Il Barça è molto più di quanto immaginassi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di qualcosa che va oltre una semplice famiglia. Le persone qui sono assurde, è fantastico vivere tutto questo".

IL PREMIO CONDIVISO CON LO STAFF -"Ho una squadra di giocatori fantastica, ma anche uno staff straordinario, con tante persone esperte. Questo riconoscimento è anche per loro”. Ogni scelta dovrà essere intelligente, considerando il lato finanziario e umano. Servono bravi giocatori, ma soprattutto brave persone, è questo il Barcellona che vogliamo costruire”.