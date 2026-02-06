derbyderbyderby calcio estero Flick: “Siamo il Barcellona e puntiamo a vincere tutti i trofei”

le parole

Flick: “Siamo il Barcellona e puntiamo a vincere tutti i trofei” - immagine 1
Hansi Flick, tecnico del Barcellona, nella serata del Gran Galà del Mundo Deportivo ha confermato che l'obiettivo è vincere ogni trofeo
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Nella serata di ieri, si è svolta la 78esima edizione del Gran Galà di Mundo Deportivo, occasione perfetta per ribadire ambizioni e identità del Barcellona del mister tedesco Hansi Flick. L'attuale allenatore dei blaugrana nella scorsa stagione è stato protagonista grande protagonista in Spagna, riportando il club ai fasti degli anni migliori.

Flick: “Siamo il Barcellona e puntiamo a vincere tutti i trofei”- immagine 2
BARCELONA, SPAIN - JANUARY 25: Hansi Flick, Head Coach of FC Barcelona, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Oviedo at Spotify Camp Nou on January 25, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Le dichiarazioni di Hansi Flick sugli obbiettivi stagionali

—  

SUPERCOPPA DI SPAGNA -"Vincere il primo titolo è stato grandioso per noi e per i tifosi, soprattutto contro il Real Madrid. Ma alla fine siamo il Barcellona e dobbiamo lottare per tutto, questa squadra deve alzare trofei ogni anno. Abbiamo l’opportunità di competere per ogni trofeo ed è questo quello che vogliamo".

IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE - "Stiamo lavorando per migliorare sempre di più, di giorno in giorno. Dobbiamo curare anche le cose più "banali" per crescere davvero. Abbiamo la possibilità di vincere la Champions: è un obiettivo oltre che importante, è pur sempre la coppa che ogni club sogna di vincere e lavoriamo per riportare a Barcellona. Con i tifosi al nostro fianco diventa una combinazione speciale, tutti insieme verso un grande obiettivo”. 

IL LEGAME CON I TIFOSI -"Il Barça è molto più di quanto immaginassi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di qualcosa che va oltre una semplice famiglia. Le persone qui sono assurde, è fantastico vivere tutto questo".

IL PREMIO CONDIVISO CON LO STAFF -"Ho una squadra di giocatori fantastica, ma anche uno staff straordinario, con tante persone esperte. Questo riconoscimento è anche per loro”. Ogni scelta dovrà essere intelligente, considerando il lato finanziario e umano. Servono bravi giocatori, ma soprattutto brave persone, è questo il Barcellona che vogliamo costruire”. 

