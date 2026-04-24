Hansi Flick è consapevole delle difficoltà che comporterà la trasferta sul campo del Getafe e lo ha ribadito in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli Azulones. Il tecnico ha sottolineato come la gara si preannunci particolarmente impegnativa, evidenziando la solidità difensiva degli avversari e il rendimento recente, che li ha visti tra le squadre più in forma nelle ultime dieci partite. Flick ha inoltre messo l’accento sulla necessità di mantenere intensità e continuità nel gioco, limitando al minimo gli errori per poter indirizzare l’incontro nella giusta direzione.

Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​​​guarda dalla panchina prima della partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra l'FC Barcelona e l'Olympiacos FC all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 21 ottobre 2025 a Barcellona, ​​​​Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Flick in conferenza stampa

"Volevo come prima cosa, scusarmi per essere arrivato con dieci minuti di ritardo. Dovevo parlare con i giocatori perché questo è un momento importante".

IL TECNICO HA DETTO LA SUA SULLE POLEMICHE - "Ognuno è concentrato sulla propria squadra, questa è la cosa fondamentale. Proprio come i giocatori lottano per gli interessi della loro squadra in campo, noi allenatori facciamo lo stesso dalla panchina. Vogliamo il meglio per la nostra squadra, altrimenti se dovesse essere il contrario non si va da nessuna parte".

LE CONDIZIONI DI YAMAL - "Ora è un po giù, ma è maturo e intelligente. La pressione su di lui è enorme, ma sta facendo benissimo, è oggettivo. Ora deve solo recuperare al meglio per tornare protagonista”.

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La classifica e l'andamento in campionato

La stagione delsta vivendo un momento di grande solidità e continuità in campionato, con la squadra distabilmente in vetta alla classifica e capace di mantenere un ritmo alto anche nelle fasi decisive del torneo. Il duello con ilresta molto acceso nonostante i punti di distanza e l'infortunio di, ma i blaugrana hanno saputo costruire un vantaggio importante grazie a risultati costanti e a una differenza reti significativa. A poche giornate dal termine, il titolo sembra ormai sempre più vicino, con il ilche ha il destino nelle proprie mani e la sensazione di poter chiudere la corsa scudetto davanti ai rivali storici.

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