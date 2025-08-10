derbyderbyderby calcio estero Florian Wirtz eletto “Giocatore dell’anno” in Germania

L'ennesimo obiettivo raggiunto di una ancor giovane carriera. Wirtz avrà modo di continuare a competere per questo premio anche in futuro, visto l'enorme talento mostrato a soli 22 anni
La rivista tedesca Kickerha comunicato i suoi tradizionali premi: a vincere il titolo di “Giocatore dell’anno” è Florian Wirtz. Fresco di passaggio al Liverpool, l’ex Bayer Leverkusen ha meritatamente ricevuto il premio.

La vittoria di Wirtz e le sue parole dopo la premiazione

Il titolo di “Giocatore dell’anno” è uno dei più ambiti del calcio tedesco. Si tratta di un premio dedicato al miglior calciatore in un anno solare. Il 2025 è stato l’anno di Florian Wirtz. A votare sono stati i membri della Vds, l’Associazione dei giornalisti sportivi del paese. Wirtz ha ottenuto 191 voti su 633, ben 110 in più di Olise, secondo e nettamente staccato dal vincitore. 

Al terzo posto il giovane Nick Woltemade, promessa dello Stoccarda che pare destinata a un futuro radioso. Quarto invece il veterano Thomas Muller. Il campione uscente Toni Kroos ci ha tenuto a complimentarsi con il giovane collega: “Devo dire che non avrei potuto immaginare miglior successore. Sei un giocatore speciale e secondo me il tuo trasferimento al Liverpool è la scelta giusta. Evidenzia la tua mentalità e la tua convinzione”. 

Wirtz ha commentato il premio ricevuto: “Mi rende particolarmente orgoglioso di succedere a un giocatore come Kroos”. Wirtz ha poi voluto sottolineare come il premio sia in realtà frutto di un lavoro condiviso: “Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori e gli staff del Bayer Leverkusen e della Nazionale: accetto questo premio anche a loro nome e a tutti loro devo qualcosa di ciò che ho raccolto nel mio cammino”.

Wirtz
Wirtz con la Germania (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Wirtz ha aggiunto: “Il premio mi onora, oltre ad essere un enorme incentivo per il mio futuro. Sono consapevole che, a 22 anni, ho ancora molto lavoro da fare per essere all’altezza delle aspettative che spettano a chi vince questo premio. Continuerò a lavorare e ad alzare l’asticella per me stesso, a prescindere da tutto”. Fresco di passaggio al Liverpool, l'ex stellina del Bayer Leverkusen avrà modo in questa stagione di giocare a un livello ancora più alto.

