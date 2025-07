Il padre di Wirtz spiega i retroscena che hanno portato il figlio alla corte del Liverpool di Arne Slot e che lo hanno convinto ad accettare il progetto tecnico dei Reds

Giammarco Probo 21 luglio - 16:45

Il papà di Florian Wirtz, Hans-Joachim, ha svelato tutti i retroscena della trattativa e i motivi che hanno convinto il figlio ad accettare il progetto di Slot al Liverpool, nonostante il forte interesse del Bayern Monaco che era pronto a fare faville per il talento ex Bayer Leverkusen.

La trattativa è stata ufficializzata per ben 116 milioni di sterline (156 milioni di dollari) all'inizio di quest'estate, cifra che ha permesso ai Reds di superare appunto la grande concorrenza del Bayern Monaco di Kompany. Il ventiduenne ha deciso di rifiutare la sua ex rivale anche per il progetto e le convinzioni tattiche esposte da Arne Slot, figura fondamentale per arrivare alla fumata bianca della trattativa.

Wirtz-Liverpool, le parole del papà Hans-Joachim — Hans-Joachim, papà di Wirtz, nel corso di un'intervista al Der Spiegel, ha spiegato così la scelta del figlio: "Arne Slot ha impressionato Florian in campo. È anche una persona molto piacevole. I migliori allenatori di Florian sono sempre stati quelli che gli hanno dato molta libertà e che hanno mostrato maggiore empatia. Trova il gioco in Inghilterra interessante perché è caratterizzato da ritmo e dinamismo. Arne Slot ha presentato la sua filosofia di gioco, le tattiche di squadra in possesso palla e in pressing e come Florian può sviluppare i suoi punti di forza in questi ambiti. Questo è stato decisivo per la scelta di Florian. Anche le condizioni di allenamento a Liverpool sono state assolutamente impressionanti".

Wirtz, la trattativa con il Liverpool e il rifiuto al Bayern Monaco — Tutto è iniziato quando il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Wirtz. La trattativa sembrava ben avviata, anche perché i contatti erano stati positivi. Dire di no non è stato facile, anche alla luce del rapporto costruito durante i colloqui. In merito a questo argomento, Hans Joachim ha poi aggiunto: "La situazione con il Bayern è stata difficile perché Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge hanno compiuto sforzi incredibili e hanno anche analizzato con chiarezza il progetto intorno a Wirtz. Nutro il massimo rispetto per Uli Hoeness e per i successi che ha ottenuto nel corso del tempo".

"Dopo la rottura del legamento crociato di Florian nel 2022 - continua Hans Joachim - ci ha aiutato con altruismo a ottenere rapidamente un appuntamento per l'intervento chirurgico a Innsbruck. Gli siamo ancora grati per questo. Ecco perché l'ultima telefonata con Uli Hoeness è stata molto difficile per me. Avevamo parlato diverse volte prima, quindi era obiettivo e imparziale come non l'avevo mai conosciuto. Ma ovviamente non riusciva a nascondere la delusione. Dopotutto, si era impegnato personalmente per ottenere questo trasferimento".

Il ruolo di Wirtz al Liverpool — Con l'arrivo del fantasista tedesco a Liverpool, sicuramente la qualità della rosa si alza a dismisura. Ora c'è da capire il ruolo che andrà a prendere nella squadra di Slot. La sua versatilità gli consente di giocare a centrocampo o in attacco, a seconda delle esigenze tattiche. Con il suo pedigree e il suo potenziale, il Liverpool cercherà di costruire una squadra capace di puntare nuovamente al titolo proprio intorno alla stella tedesca.