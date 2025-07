Fluminense-Chelsea, crollano i prezzi: da 473 a 13 dollari per la semifinale

I prezzi “popolari” per una semifinale mondiale rappresentano un segnale forte: lo spettacolo deve essere alla portata di tutti

Federico Grimaldi 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 19:08)

Tanta attesa per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025, ma a sorprendere questa volta non è il campo: è il prezzo dei biglietti. La FIFA ha infatti deciso di abbattere drasticamente i costi per assistere a Fluminense-Chelsea, in programma martedì 8 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Secondo quanto riportato da The Athletic, i tagliandi sono passati da 473,90 dollari a soli 13,40, nel tentativo di riempire gli spalti e garantire un'atmosfera degna dell’evento. Una mossa senza precedenti, pensata per trasformare l’appuntamento in una vera festa del calcio.

Fluminense-Chelsea, tagli shock per riempire il MetLife Stadium — Tanta attesa per la prima semifinale del nuovo Mondiale per Club, ma questa volta a fare notizia non è il campo, bensì il costo del biglietto. La FIFA ha infatti deciso di abbattere drasticamente i prezzi per assistere alla sfida tra Fluminense e Chelsea, in programma martedì 8 luglio 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Secondo quanto riportato da The Athletic, il costo minimo dei tagliandi è passato da 473,90 dollari a 13,40, con una riduzione di oltre il 97%. Una scelta strategica, presa dalla federazione internazionale per incentivare la presenza del pubblico e garantire un colpo d’occhio all’altezza dell’evento.

La decisione arriva in un momento in cui le vendite erano rimaste ben al di sotto delle aspettative. Il nuovo format del torneo, con 32 squadre e grandi nomi in campo, ha faticato finora a generare entusiasmo negli Stati Uniti, dove il calcio ha ancora bisogno di tempo per consolidarsi come evento di massa. Il MetLife Stadium, impianto da oltre 80.000 posti, rischiava di presentarsi con settori vuoti: da qui la scelta della FIFA di rendere accessibili i biglietti, nel tentativo di coinvolgere tifosi locali e appassionati internazionali presenti negli USA.

Se sul campo il livello tecnico si preannuncia altissimo, fuori dal campo la FIFA sta lavorando per creare un’atmosfera da grande evento. I prezzi “popolari” per una semifinale mondiale rappresentano un segnale forte: lo spettacolo deve essere alla portata di tutti, e l’obiettivo è riempire uno degli stadi simbolo del calcio americano, già scelto come sede per la finale dei Mondiali del 2026