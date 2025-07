I brasiliani hanno superato Inter e Al Hilal, gli inglesi il Palmeiras. In campo talento, esperienza e ambizioni mondiali: in palio l'accesso in finale

Silvia Cannas Simontacchi 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 10:32)

Ecco dove si potrà vedere la sfida tra Fluminense e Chelsea, valida per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. La partita, in programma martedì 8 luglio, si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane. La vincente affronterà in finale una tra PSG e Real Madrid, che si sfideranno nell’altra semifinale il 9 luglio.

L’arrivo in semifinale I brasiliani di Renato Gaúcho arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato l’Inter e, nei quarti, l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Contro la formazione saudita sono risultate decisive le reti di Martinelli ed Hercules, che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Marcos Leonardo. Ora, la sfida con il Chelsea può davvero scrivere una nuova pagina nella storia del club carioca. Tra i protagonisti più attesi, il veterano Thiago Silva — tornato nel club che lo ha lanciato — e l’attaccante Germán Cano, già decisivo durante la Copa Libertadores.

Dall’altra parte, i Blues di Enzo Maresca si sono imposti nei quarti contro il Palmeiras: determinanti la rete del solito Cole Palmer e un’autorete di Weverton, che ha reso inutile il bel gol del giovanissimo Estevão, già promesso sposo proprio del club londinese. Il Chelsea si presenta in semifinale con una rosa giovane e di grande qualità, che unisce tecnica e velocità: su tutti spiccano Palmer, faro del gioco offensivo, e Nkunku, pronto a colpire con le sue accelerazioni.

Probabili formazioni — FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca

Fluminense-Chelsea, dove vedere la semifinale in diretta TV e streaming La partita sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5, in chiaro. In alternativa, sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti della competizione. Su DAZN sarà possibile seguirla anche tramite smart TV, console e dispositivi compatibili come Fire Stick, Chromecast e TIMVISION Box.