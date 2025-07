Cosa ci dice il percorso fatto dalle due squadre nel Mondiale per Club sul possibile risultato di una partita molto affascinante

Filippo Montoli 8 luglio - 09:51

La prima partita delle Semifinali del Mondiale per Club è quella tra Fluminense e Chelsea, in programma questa sera alle ore 21 italiane. Il match si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford. La vincente affronterebbe una tra Psg e Real Madrid nella finale del 13 luglio che si giocherà nello stesso stadio. Unico "estraneo" in mezzo alle europee, il Fluminense vuole provare a continuare a sognare e portare il Sud America fino in fondo al torneo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Fluminense-Chelsea.

A BENÇÃO JOÃO DE DEUS

A BENÇÃO JOÃO DE DEUS

NOSSO POVO TE ABRAÇA

TU VENS EM MISSÃO DE PAZ

SÊ BEM-VINDO

E ABENÇOA ESSE POVO QUE TE AMA

Il percorso delle due squadre — Era difficile prevedere che il Fluminense potesse arrivare così avanti nel Mondiale per Club, ma contro ogni pronostico ha dimostrato di meritare tutto quello che ha fatto fino a questo momento. Passato il Gruppo F da secondo grazie alla vittoria sui coreani dell'Ulsan HD e ai pareggi con Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, ha poi vinto meritatamente contro Inter e Al Hilal. I brasiliani arrivano infatti da imbattuti alla Semifinale e avendo già affrontato squadre europee di primo livello.

Il Chelsea, invece, una partita l'ha persa. Quella contro il Flamengo nel Gruppo D che ha fatto passare i londinesi come secondi. Per il resto del torneo, la squadra di Enzo Maresca ha sempre vinto. Nel proprio percorso ha affrontato Los Angeles FC, Espérance, Benfica e Palmeiras. I Blues non hanno ancora affrontato altre big europee, ma può vantare una certa esperienza contro le squadre brasiliane. Delle quattro totali presenti, ne ha affrontate tre, considerando quella di stasera.

Le probabili formazioni — FLAMENGO (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Rene; Xavier, Hércules, Bernal, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. Allenatore: Renato Portaluppi.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

Fluminense-Chelsea, il pronostico di DDD — I bookmakers danno come nettamente favorito il Chelsea. Il 2 è infatti a 1.65, contro il 5.25 del Fluminense e il 3.70 del pareggio. Come visto dai rispettivi percorsi, però, il risultato non è così scontato. Quando si è alzato leggermente il livello degli avversari, i londinesi hanno sempre subito gol e hanno dovuto sudarsi la vittoria, quando arrivata. Il Fluminense ha dimostrato di saper soffrire e soprattutto di essere cinico sotto porta.

I brasiliani hanno dimostrato inoltre un'ottima capacità a reagire alle situazioni di svantaggio o gol del pareggio. Nelle uniche due partite in cui è successo, sono riusciti a ribaltare la situazione e portarsi a casa la vittoria. Per questi motivi il pronostico sul risultato esatto della sfida è Fluminense-Chelsea 2-2, valido nei 90 minuti. Un'altra puntata da poter fare è quella del Goal dato a 2.05.