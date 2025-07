Le due squadre si sfidano per la prima volta per una gara ricca di emozioni per ChatGPT e la finale che sarà contro il Real Madrid

Silvia Cannas Simontacchi 8 luglio 2025

È tempo di semifinali al Mondiale per Club 2025 e il primo grande verdetto è ormai dietro l’angolo. Martedì 8 luglio, alle ore 21:00 italiane, il MetLife Stadium di East Rutherford sarà il teatro della sfida tra Fluminense e Chelsea, valida per un posto nella finale del 13 luglio. Un confronto inedito, in cui si fronteggiano due mondi calcistici molto diversi ma entrambi ricchi di storia, identità e ambizione. Scopriamo il pronostico di ChatGPT all'incontro.

Fluminense-Chelsea: il primo confronto ufficiale Sarà la prima volta assoluta che Fluminense e Chelsea si sfideranno. I Blues hanno già incrociato formazioni brasiliane in quattro occasioni, con un bilancio in perfetta parità: due vittorie contro il Palmeiras (compresa quella nei quarti di finale di questo torneo), e due sconfitte contro Corinthians e Flamengo. Il Fluminense ha invece un solo precedente contro una squadra inglese: nella finale del (vecchio) Mondiale per Club 2023, fu travolto 4-0 dal Manchester City.

Le altre semifinaliste Sul lato opposto del tabellone ci saranno PSG e Real Madrid a contendersi l’altro posto in finale. Se parigini, madrileni e londinesi erano tra le favorite alla vigilia secondo i bookmaker, il Fluminense ha sovvertito le attese e si è conquistato un posto tra le migliori quattro, nel ruolo di outsider.

Come arrivano le due squadre — I brasiliani arrivano a questa semifinale forti di una striscia di 11 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 3 pareggi), e hanno superato agli ottavi l’Al Hilal di Simone Inzaghi con le reti di Martinelli e Hercules. Il Chelsea, dopo l’iniziale ko con il Flamengo (3-1), ha battuto 2-1 il Palmeiras grazie a un gol di Palmer e a un’autorete di Weverton, intervallate dal momentaneo pari di Estevão. Entrambe le squadre, dagli ottavi in poi, sono sempre andate a segno almeno due volte a partita: un dato che promette spettacolo.

Fluminense-Chelsea secondo ChatGPT Abbiamo chiesto a ChatGPT di prevedere cosa potrebbe succedere in un match tanto insolito quanto affascinante. Secondo l’intelligenza artificiale, sarà una gara molto equilibrata, giocata su ritmi alti e decisa da episodi chiave. Ecco il suo pronostico.

Nel primo tempo, il Fluminense partirà forte e sbloccherà il risultato con un colpo di testa di Germán Cano su assist di Arias. La risposta del Chelsea non si farà attendere: al 34’, sarà Nkunku a trovare il pari con una bella combinazione centrale rifinita da Palmer.

Nella ripresa, il momento decisivo arriverà al 73’: Joao Pedro si procurerà un calcio di rigore e lo trasformerà con freddezza, portando avanti i Blues. I brasiliani proveranno il forcing finale, ma la retroguardia inglese reggerà e nei minuti di recupero, in contropiede, sarà Enzo Fernandez a chiudere i giochi.

Risultato finale previsto: Fluminense 1-3 Chelsea

Marcatori: 18’ Cano, 34’ Nkunku, 73’ Joao Pedro (rig.), 92’ Enzo Fernandez.

E l’altra semifinale? — A questo punto abbiamo chiesto a ChatGPT di pronosticare anche PSG-Real Madrid. Secondo l’intelligenza artificiale, saranno i Blancos a spuntarla con un 2-1 tiratissimo. Dopo un inizio di partita un po’ bloccato, , con il Real più pericoloso in transizione. Il PSG potrebbe passare in vantaggio con un guizzo di Dembélé, ma nella ripresa i madrileni ribalteranno il match.

Per ChatGPT, quindi, sarà una finale tutta europea: il Chelsea troverà il Real. Ma, con una squadra come il Fluminense, mai dire mai.