Fluminense, Felipe Melo si ritira: addio dopo il Mondiale per Club

Felipe Melo annuncia il ritiro dal calcio: l'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus ed Inter si congeda dal calcio giocato

Vincenzo Bellino Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 12:09)

Felipe Melo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. In un video su Instagram, in collaborazione con uno dei suoi sponsor, il giocatore ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di ritirarsi al termine del Mondiale per Club, che disputerà con il Fluminense la prossima estate negli Stati Uniti.

Un'ultima avventura per Felipe Melo — Il Mondiale per Club con ogni probabilità sarà l'ultima apparizione sulla scena internazionale dell'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus ed Inter: "Ho un contratto fino a dicembre, desidero e sogno di rinnovare con il Fluminense e giocare il Mondiale per club. Ma la decisione di smettere di giocare a calcio alla fine del prossimo anno è già presa. Subito dopo, vedremo cosa farò immediatamente, ma sì, diventerò un allenatore di calcio".

Una carriera tra Europa e Sud America — Arrivato in Italia nella stagione 2008-2009 alla Fiorentina, Felipe Melo si è poi trasferito alla Juventus nella stagione successiva. Calciatore dal carattere forte e determinato, è rimasto due anni in bianconero, senza lasciare il segno, trasferendosi poi in Turchia, al Galatasaray (2011-2015) con il quale vince tre campionati, due Coppe e altrettante Supercoppe di Turchia.

Nel 2015 è tornato nel BelPaese all'Inter, l'ultima esperienza europea prima del ritorno in Brasile dove prima di trasferirsi al Fluminense, ha indossato per quattro stagioni la maglia del Palmeiras. Un'esperienza molto fortunata con i Verdao, visti i numerosi successi conquistati: 1 campionato Paulista, 1 campionato brasiliano, 1 Coppa del Brasile e 2 Libertadores. Esperienza molto ricca anche quella col Fluminense (2 campionati carioca, 2 Taça Guanabara, 1 Libertadores e 1 Recopa Sudamericana).