Fluminense, Marcelo ko: entra dalla panchina, calcia e si fa male subito

L'ex terzino del Real Madrid non avrà un bel ricordo della gara contro la Juventude negli ottavi di finale della Coppa del Brasile...

Il Fluminense di Marcelo e Thiago Silva è stato eliminato dalla Coppa del Brasile per mano della Juventude. All'andata il Flu ha perso per 3-2, mentre al ritorno è stato costretto a un pareggio per 2-2, che ha visto gli avversari passare con un punteggio aggregato di 5-4.