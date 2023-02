Fluminense, torna Marcelo: e fra 10 giorni sarà derby con il Flamengo…

Dopo 16 anni nel calcio europeo, Marcelo ha deciso di porre fine al suo periodo nel Vecchio Continente. D'ora in poi il brasiliano giocherà nel Fluminense, la società che lo ha formato come calciatore professionista.

L'ultima volta che ha indossato la maglia del Flu è stato il 12 novembre 2006, in una partita contro il Cruzeiro per il campionato Brasileirão. Da lì ha iniziato il suo cammino verso Madrid, dove ha trascorso 16 stagioni, per poi finire all'Olympiacos, con cui ha chiuso pochi giorni fa.

Nella squadra greca non si è trovato molto a suo agio: è arrivato a inizio settembre 2022 e ha giocato appena dieci partite, nelle quali è riuscito a segnare tre gol. In relazione al numero di minuti, un totale di 332'. “È giunto il momento di tornare”, si legge nel messaggio del Fluminense attraverso i suoi canali ufficiali. Pochi minuti prima dell'annuncio, lo stesso Marcelo aveva già dichiarato di essere vicino alla firma del contratto.

In molti hanno fatto notare che la sua nuova squadra avrebbe potuto essere l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma alla fine non ci sarà nessun ricongiungimento tra il portoghese e il brasiliano. L'esterno proverà a fare la sua parte anche in Copa Libertadores, competizione che non ha ancora giocato.